بريطانيا تستخدم "روبوتات ذكية" لمنع الأطفال من شراء المشروبات الكحولية

كتبت: نهال أبو السعود

تخطط السلطات البريطانية، لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اختبارات فحص الية للعمر لتقييم وجوه الافراد في متاجر البقالة لمنع الأطفال من شراء الكحول، وفقا لصحيفة التليجراف.

توشك وزارة الداخلية البريطانية على إطلاق روبوتات في متاجر البقالة والتي تستطيع تحديد سن 16 و 17 عام من شراء الكحول بعد تجارب استمرت لعام كامل تم فيه تحليل عشرات الآلاف من صور الأطفال والمراهقين.

ووفقا للتقرير، ستحل روبوتات الذكاء الاصطناعي محل بطاقات الهوية التي من الممكن ان يتم تزويرها للقيام بعملية الشراء وكما ستقلل من العنف المحتمل من دخول المشترى في جدال مع موظفي المتجر، حيث من المقرر ان الروبوتات ستعمل على منع الافراد اقل من 18 عاما من شراء المشروبات الكحولية.

تم نشر الخبر بالفعل من قبل مكتب البريد والشرطة وهيئة الصحة الوطنية وعلى سائل التواصل الاجتماعي عبر Yoti، وهي شركة متخصصة في التحقق من الهوية الرقمية.

ستسمح تجارب "صندوق حماية الكحول" بوزارة الداخلية البريطانية، والتي سيتم تقديمها في الشهر التالي ، بتفعيل روبوتات الذكاء الاصطناعي ، طالما أنها تعمل بشكل قانوني ومتفق عليها مع سلطات الترخيص المحلية والشرطة.

وقالت الصحيفة إن المتاجر في الوقت الحالي مطالبة بموجب القانون ضمان عدم شراء أى شخص أقل من 18 عام للكحول، ويجب التحقق من أوراق الهوية، وتحمل المبيعات غير القانونية اقصى عقوبة تصل إلى 6 اشهر في السجن أو غرامة 5 آلاف جنيه إسترليني.