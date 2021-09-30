مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يترأس اليوم السادس من تساعية القديسة تريزا

كتب: محمد الأحمدى

ترأس مساء أمس، المطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، صلوات اليوم السادس من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع، وذلك ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا.



الكنيسة اللاتينية بمصر

وبدأت الأمسية الروحية بصلاة المسبحة الوردية، ثم تساعية الثالوت الأقدس لنيل النعم بشفاعة القديسة تريزا، أعقبها صلاة القداس الإلهى، التي ترأسها سيادة المطران كلاوديو لوراتي، بمشاركة الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب باتريك الكرملي، المفوض العام السابق للرهبنة، والأب زكريا حربي الكرملي، والأب صالح كمال الكرملى.

وألقى العظة بعنوان "تريزا والقديس يوسف"، وقبل نهاية القداس، ألقى الأب مخول فرحا كلمة شكر فيها صاحب المطران على حضوره، كما اختتم القداس الإلهي بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين من المطران كلاوديو لوراتى.



جانب من الصلوات



جانب من القداس