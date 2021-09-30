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مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يترأس اليوم السادس من تساعية القديسة تريزا

الخميس، 30 سبتمبر 2021 02:18 م
مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يترأس اليوم السادس من تساعية القديسة تريزا الكنيسة اللاتينية
كتب: محمد الأحمدى

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ترأس مساء أمس، المطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، صلوات اليوم السادس من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع، وذلك ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا.

الكنيسة اللاتينية بمصر
الكنيسة اللاتينية بمصر

وبدأت الأمسية الروحية بصلاة المسبحة الوردية، ثم تساعية الثالوت الأقدس لنيل النعم بشفاعة القديسة تريزا، أعقبها صلاة القداس الإلهى، التي ترأسها سيادة المطران كلاوديو لوراتي، بمشاركة الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب باتريك الكرملي، المفوض العام السابق للرهبنة، والأب زكريا حربي الكرملي، والأب صالح كمال الكرملى.

 

وألقى العظة بعنوان "تريزا والقديس يوسف"، وقبل نهاية القداس، ألقى الأب مخول فرحا كلمة شكر فيها صاحب المطران على حضوره، كما اختتم القداس الإلهي بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين من المطران كلاوديو لوراتى.

جانب من الصلوات
جانب من الصلوات

 

جانب من القداس
جانب من القداس

 

مطران الكنيسة اللاتينية
مطران الكنيسة اللاتينية

 


الكنيسه اللاتينيه

الكنيسه الكاثوليكيه

القديسه تريزا

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