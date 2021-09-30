طلال أبو غزالة: مصر ستكون ضمن أقوى وأكبر الدول الاقتصادية فى العالم 2030

كتب أحمد حمادة

أكد المفكر الاقتصادي، طلال ابو غزالة، أن مصر ستكون من أكبر 8 دول اقتصاديا في العالم بحلول عام 2030 ، وذلك في ظل السعي المستمر للاستثمار في المستقبل وليس الحاضر، مؤكدا على أن ذلك ليس رأيه الشخصي او توقع منه فقط ولكن ذلك وفقا للإحصائيات والتقارير التي أصدرتها المؤسسات الدولية.

أضاف ابو غزالة في حوار مع الاعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج رأي عام، على قناة تن ، إن أي دولة في العالم ترغب دائما في تحقيق السعادة والرفاهية لمواطنيها، ولكن يحكمها محددات الثروة واستغلالها، مشيرا إلى أن مصر تسعي وفقا للمشروعات المستمرة لتحقيق أفضل استفادة من ثرواتها.

وقال ابو غزالة ، أن مصر هي قائدة الدول العربية على مر التاريخ وهي ام الدنيا، مضيفا ام النهج الذي يتبعه الرئيس السيسي يهدف الي مستقبل أفضل للمصريين والشعب المصري، وأشار ابو غزالة إلى أن العالم سيواجه خطرا يفوق كورونا وهو ظاهرة الاحتباس الحراري والتي من المتوقع ان تصل ذروتها في 2030.