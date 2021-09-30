سعر اليورو اليوم الخميس بالبنوك المصرية

كتبت : سماح حمدى

انخفض سعر اليورو اليوم الخميس 30-9-2021 ، أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.13جنيه للشراء، و18.27 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.23جنيه للشراء، و18.40 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.24جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والانخفاض أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وثبت أيضا سعر صرف الريال السعودى عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى ليسجل اليوم 18.13 للشراء، 18.27 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.23 للشراء، 18.40 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.24جنيه للشراء.

18.36جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.13جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.23 جنيه.

18.27جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.40 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر 18.13جنيه للشراء.

18.27جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.12جنيه للشراء.

18.28جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة 18.15 جنيه للشراء.

18.29 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.15 جنيه للشراء.

18.29 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.37 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.