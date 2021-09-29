سعر اليورو اليوم الأربعاء 29-9-2021 بالبنوك المصرية

كتبت ريهام الباشا

تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء 29-9-2021 ، أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.23جنيه للشراء، و18.40 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.25جنيه للشراء، و18.42 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.28جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الأمس بالبنوك.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.28جنيه للشراء.

18.40جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.23جنيه للشراء.

18.40جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر 18.23جنيه للشراء.

18.40جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.25جنيه للشراء.

18.41جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة 18.29 جنيه للشراء.

18.44 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.28 جنيه للشراء.

18.42 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.37 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.