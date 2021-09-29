أسعار العملات اليوم الأربعاء 29-9-2021

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سعر الريال السعودى اليوم

سعر الدينار الكويتى اليوم

​​استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، لـ 18.23 للشراء، 18.40 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.25 للشراء، 18.42 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ليسجل 21.12 جنيه للشراء، 21.33 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.40 جنيه للشراء، 21.59 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.انخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، مسجلا 49.27 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.29 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.