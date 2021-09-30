الصحة: تطعيم السعار متوفر بالمستشفيات العامة والمركزية بالمجان

وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الطعم المضاد للسعار متوفر بالمجان في المستشفيات العامة والمركزية، مشيرة إلى أنه هام في حال التعرض للعقر من الحيوانات، وطالبت وزارة الصحة المواطنين عند التعرض للعقر من الحيوانات خاصة الكلاب التوجة فورا للمستشفى.

ودعت الوزارة بضرورة تجنب الاحتكاك بالحيوانات الضالة أو الشرسة قدر الإمكان، بالإضافة إلى تطعيم الحيوانات الأليفة ضد السعار، وقالت وزارة الصحة والسكان، إن داء الكلب أو السعار مرض فيروسى يمكن الوقاية منه باللقاحات وأخذ التدابير الوقائية.

ومرض السعار هو مرض فيروسي ينتقل دائمًا تقريبًا عن طريق عضة حيوان مصاب، ويجب على أي شخص يتلقى لدغة يحدث فيها السعار أن يطلب العلاج في الحال، لكي ينجح العلاج يجب إعطاؤه قبل ظهور الأعراض، حيث تشمل الأعراض مشاكل عصبية وخوف من الضوء والماء.