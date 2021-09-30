اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 سبتمبر 2021 02:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: تطعيم السعار متوفر بالمستشفيات العامة والمركزية بالمجان

الخميس، 30 سبتمبر 2021 01:00 ص
الصحة: تطعيم السعار متوفر بالمستشفيات العامة والمركزية بالمجان وزارة الصحة - أرشيفية
وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الطعم المضاد للسعار متوفر بالمجان في المستشفيات العامة والمركزية، مشيرة إلى أنه هام في حال التعرض للعقر من الحيوانات، وطالبت وزارة الصحة المواطنين عند التعرض للعقر من الحيوانات خاصة الكلاب التوجة فورا للمستشفى.

ودعت الوزارة بضرورة تجنب الاحتكاك بالحيوانات الضالة أو الشرسة قدر الإمكان، بالإضافة إلى تطعيم الحيوانات الأليفة ضد السعار، وقالت وزارة الصحة والسكان، إن داء الكلب أو السعار مرض فيروسى يمكن الوقاية منه باللقاحات وأخذ التدابير الوقائية.

ومرض السعار هو مرض فيروسي ينتقل دائمًا تقريبًا عن طريق عضة حيوان مصاب، ويجب على أي شخص يتلقى لدغة يحدث فيها السعار أن يطلب العلاج في الحال، لكي ينجح العلاج يجب إعطاؤه قبل ظهور الأعراض، حيث تشمل الأعراض مشاكل عصبية وخوف من الضوء والماء.


الصحة

السعار

طعم السعار

داء الكلب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة