عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: مصر خالية تمامًا من متحور "مو"

كتب -أحمد صلاح العزب

قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن فيروس كورونا له عدة سلالات منها ما يؤدى دور البطولة أو دورا ثانويا؛ فالأولى هي التي أثبتت نفسها وتستطيع أن تسبب وباءً، والنوع الآخر الثانوي سلالة تصيب فرد أو اثنان أو عشرة أشخاص، ولا تصل إلى حد الوباء، مضيفا أنه حتى الآن نسمع عن هذا المتحور "مو"، مؤكدا أن مصر خالية تماما من هذا المتحور، وفى حال عدم استجابته للقاح، فسوف يرجعنا إلى نقطة الصفر.



وتابع عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، والذي تقدمه الإعلامية شافكى المنيرى، أن المعلومات حول هذا المتحور مستمدة من الخارج وعلينا الانتظار للتقارير التي تصدر من هناك حول استجابة المتحور إلى اللقاحات، مضيفا أنه لابد من الحذر بشكل كبير، ومتابعة المطارات والموانئ لمنع انتشار تلك المتحورات.



وواصل النادى قائلا، أنه لا غنى عن الإجراءات الاحترازية في جميع الأحوال سواء لمن حصل على اللقاح أو لم يتلقه.