شركة "غازبروم" الروسية تعتزم تشغيل خط أنابيب "السيل الشمالى 2" هذا العام

موسكو أ ش أ

أعلن رئيس شركة الغاز الروسية (غازبروم) أليكسى ميللر، بدء تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" هذا العام.

وقال ميللر - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "قبل نهاية هذا العام، يمكننا تزويد السوق الأوروبية بأول غاز عبر (السيل الشمالي-2)".

ويعد (السيل الشمالي-2) مشروعا روسيا لمد أنبوبى غاز طبيعى يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

والشهر الماضى، استأنفت شركة (غازبروم) الروسية، ضخ الغاز الطبيعى إلى اليونان عبر الأراضى البلغارية، وذلك بعد توقفه إثر حادث وقع فى خط الأنابيب الممتد بأراضى بلغاريا.

وذكرت الشركة الروسية - فى بيان لها حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية - أن الشركاء فى بلغاريا أكدوا استعدادهم لضخ الغاز الروسى عبر الأراضى البلغارية إلى اليونان بشكل كامل.

ومن جهتها، أفادت الشركة المسؤولة عن الغاز فى بلغاريا، فى وقت سابق، بأنها أكملت إصلاح خط الأنابيب، الذى يضخ الغاز الروسى إلى اليونان، وقامت باستئناف ضخه بعد الحادث الذى وقع الاثنين الماضى فى مقطع الأنبوب بالقرب من بلدة كولاتا فى جنوب غرب بلغاريا (منطقة حدودية مع اليونان).

يُذكر أن روسيا تقوم بضخ الغاز الطبيعى إلى اليونان عبر خط الأنابيب "السيل التركي"، الذى يمر عبر تركيا وبلغاريا.. ويضم "السيل التركي" أنبوبين من الغاز قدرة إجمالية تبلغ 31.5 مليار متر مكعب من الغاز فى السنة، الأنبوب الأول مخصص للسوق التركية، أما الأنبوب الثانى فهو مخصص لدول جنوب شرق أوروبا.