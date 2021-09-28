وكيل زراعة دمياط: استغلال ممتلكات الدولة بإنتاج منتجات غذائية ذات جودة عالية

دمياط معتز الشربينى

سعت مديرية مديرية الزراعة بدمياط إلى إعادة استغلال الأصول الثابتة لمديرية الزراعة فى مشروعات خدمية تخدم المواطن الدمياطى وتعود بالنفع على مديرية الزراعة.

"اليوم السابع" التقى المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط لمتابعة المشروعات التى نفذتها مديرية الزراعة على الأصول المملوكة لمديرية الزراعة بدمياط.

قال المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط انه تم إعادة الاستغلال الأمثل الأصول المملوكة لمديرية الزراعة، حيث تم إعادة تأهيل وتجهيز مساحات من الأراضى لتنفيذ عدد من المشروعات بالتنسيق مع المجلس الزراعى بالمحافظة، حيث أمكن إقامة منحل يضم 25 خلية نحل تم بالفعل تجهيزها والاستفادة منها وبيع المنتجات من خلال منفذ بيع تابع لمديرية الزراعة، كما تم تجهيز 2صوبة زراعية لإنتاج الخيار بالأسمدة الطبيعية بدون أى كيماويات وجارى تجهيز صوبة جديدة، كما تم تجهيز عنبر لإنتاج وتسمين الدواجن يضم 1000فرخ ويتم البيع للجمهور من خلال منفذ البيع بأسعار تنافسية للسوق.

وأكد وكيل وزارة الزراعة انه تم تنفيذ مشروعات مماثلة لإنتاج وتسمين الدواجن على ممتلكات المديرية فى إدارة كفر سعد وإدارة فارسكور الزراعية وتم تجهيز بطاريات إنتاج الأرانب.

وأشار المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، إلى أن الهدف الأساسى هو استغلال ممتلكات الدولة فى مشروعات مفيدة وتخدم أهالينا من أبناء محافظة دمياط من خلال إنتاج منتجات غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، وذلك تماشيا مع توجهات وسياسة الدولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطن وتوفير احتياجاتة الضرورية.

من جانبة قام وكيل وزارة الزراعة بدمياط و التنسيق والتعاون الإدارة العامة للمجالس بقيادة المهندسة إكرام العدوي، مدير إدارة المجالس الزراعية ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة الزراعة بالمرور على صوب إنتاج الخضر المقامة بديوان المديرية والتابعة لإتحاد المجالس الزراعية بدمياط حيث أوصى باتباع التعليمات والتوصيات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية مؤكدا على حرصة الشديد على استغلال كافة الأصول المملوكة للمديرية على النحو الأمثل وإقامة العديد من المشروعات الجديدة لتوفير منتجات مضمونة المصدر وعالية الجودة للمستهلكين وبأسعار تنافسية.

من جانب آخر أكد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط أن مشىروعات حياة كريمة تسير بخطوات جيدة، مشيرا إلى انه تمت متابعة أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بناحية كفر سعد البلد والمنفذ ضمن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري (المبادرة الرئاسية حياة كريمة) موضحا مدى الاستفادة العائدة على القرى التي يتم تنفيذ المشروعات بها مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات جدية وسريعة للانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ كافة المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية بأقصى سرعة ممكنة.



المنحل



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مزرعة-إنتاج-الدواجن