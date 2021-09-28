مصر قلب أفريقيا النابض.. مراسم تخرج الطلاب الأفارقة بمكتبة الإسكندرية .. لايف

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم الاحتفالية التاسعة لتخرج طلاب رابطة شباب الصفوة الأفارقة، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

شهد الاحتفالية الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمى ، بالإضافة الى حضور ممثلين عن الوزارات ورؤساء الجامعات المصرية المختلفة وسفراء الدول الإفريقية والشخصيات العامة وذلك احتفالًا بتخرج أكثر من 500 طالب إفريقي من الدراسين بجامعات جمهورية مصر العربية المختلفة ويمثلون دول السودان وجنوب السودان وأوغندا ومالاوي وجزر القمر والصومال وكينيا ونيجيريا ومصر.

وأكد الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، على دور المكتبة الثقافى الاهتمام بالعمق الأفريقى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام و دعم الطلاب الأفارقة فى مصر، مرحبا بكل الطلاب الافارقة فى بيتهم الثانى مصر، مشيرا الى ان هذا الجمع الكبير يعد الاول بالمكتبة نظرا للظروف التى مرت بها البلاد فى ظل الحد من إنتشار فيروس كورونا .

من جانبه، أكد الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى للبحث العلمى، على ان الوزارة تولى اهتمام خاص بالطلاب الأفارقة فى مختلف الجامعات المصرية، والتى يبلغ عددهم حاليا نحو 100 ألف طالب من مختلف الدول الأفريقية، والذين أصبحوا سفراء لمصر فى بلادهم، كما أعلن زيادة التمويلات المخصصة لدعم الطلاب الأفارقة فى الجامعات المصرية خلال العام الدراسى القادم .

فيما أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، على الاهتمام بالعمق الأفريقى للجامعة بعد ان أصبحت ثانى أكبر جامعة فى مصر، مشيرا الى انه تم إنشاء نوسعات لجامعة الاسكندرية فى دولتين أفريقيتين أهمهم توسعات الجامعة فى دولة جنوب السودان، وجارى التوسع فى دول أفريقية أخرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعمق الأفريقى لمصر و دورها المحورى الثقافى و التعليمى بالقارة السمراء.

شهد الحفل كلمات لعدد من أوائل الطلاب الافارقة ، و الذين أعربوا عن إمتنانهم لمصر و حسن الضيافة خلال فنرة الدراسة ، وتقديم كل الشكر للحكومة المصرية.