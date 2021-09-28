محافظ المنيا: رفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول والأمطار بفصل الشتاء

المنيا – حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد وسرعة التنسيق مع مديرية الموارد المائية والرى بالمحافظة، لمواجهة أية أزمات طقسية وسيول، خلال فصل الشتاء، بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي، مع ايجاد البديل للغير صالحة وضرورة تقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أى ظروف طارئة تؤدى لحدوث كوارث طبيعية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، وممثل مديرية الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرى المديريات الخدمية.

ناقش المحافظ، خلال الاجتماع استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لاستقبال العام الدراسى الجديد لعام 2021 – 2022، ومدى تلقى المعلمين لقاح فيروس كورونا المستجد، موجها بسرعة التنسيق بين مديريتى الصحة والتربية والتعليم بتخصيص مراكز ثابتة ومتنقلة لسرعة تلقى أكبر نسبة من المستهدفين من تلقى اللقاح، كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بالمتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية وبمحيط المدارس للعمل على رفع تراكمات القمامة، ورفع الاشغالات وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق، كما وجه هيئة الأبنية التعليمية بالعمل على تلافى أية ملاحظات بالمدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد، وإنهاء كافة أعمال الصيانة اللازمة للمبانى المدرسية، مشدداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتواجد أجهزة قياس الحرارة ونظافة دورات المياه والحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب.

وافق المحافظ، على مذكرة الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، بشان استثناء قطعة أرض بناحية النويرات، لإنشاء مركز شباب ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث استعرض المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة التى يتم انشاؤها بنطاق 5 مراكز مستهدفة، موجها بضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة على أرض الواقع، والعمل على تنفيذ الأعمال على مدار الـ 24 ساعه على فترات متبادلة، مؤكداً أن المبادرة الرئاسية حياه كريمة تعد من أكبر المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، خطة مديرية الصحة للتصدى للموجه الرابعة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث طمان المحافظ، على مدى توافر الاكسجين والمستلزمات الطبية والوقائية وأسرة الرعاية الطبية، بالإضافة لاستعراض موقف التطعيمات والجرعات المحددة للتطعيم كافة فئات المواطنين والمسافرين بمراكز اللقاح الثابتة والمتحركة.

كما ناقش المحافظ كتاب الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة، والذى تضمن متابعة موقف الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة عن العام المالى 2021/ 2022 على مستوى المراكز والمدن والمديريات الخدمية والهيئات المختلفة بالمحافظة.