سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء بالبنوك

كتبت : سماح حمدى

واصل سعر الريال السعودى ثباته لليوم الثالث على التوالى 28 سبتمبر 2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى ثباتا عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره أمس الاثنين بالبنوك المصرية.

وفى سياق متصل واصل سعر اليورو ، اليوم انخفاضه، أمام الجنيه المصرى، خلال بدء التعاملات بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.25جنيه للشراء، و18.42 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.27جنيه للشراء، و18.45 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.32جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع مقابل سعره كان بـ 18.34جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.17 جنيه للشراء. 4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.17 جنيه للشراء. 4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.08 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.