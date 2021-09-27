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سعر اليورو اليوم الاثنين 27-9-2021

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 12:26 م
سعر اليورو اليوم الاثنين 27-9-2021 يورو
كتبت ريهام الباشا

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انخفض سعر اليورو، اليوم الاثنين 27-9-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.27جنيه للشراء، و18.45 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.30جنيه للشراء، و18.48 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.34جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 
 

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.34جنيه للشراء.
 
18.46جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.27جنيه للشراء.
 
18.45جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.27جنيه للشراء.
 
18.45جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.28جنيه للشراء.
 
18.47جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.34 جنيه للشراء.
 
18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.31 جنيه للشراء.
 
18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.37 جنيه للشراء.
 
18.48 جنيه للبيع.

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