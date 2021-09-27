كتبت ريهام الباشا

انخفض سعر اليورو، اليوم الاثنين 27-9-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.27جنيه للشراء، و18.45 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.30جنيه للشراء، و18.48 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.34جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.34جنيه للشراء.

18.46جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.27جنيه للشراء.

18.45جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر 18.27جنيه للشراء.

18.45جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.28جنيه للشراء.

18.47جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة 18.34 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.31 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.37 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.