تحرير محاضر لمراكز علاج طبيعى و"حجامة" لإدارتها دون ترخيص ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، مطالبا بتقرير دورى عن نتائج الحملات، لتقييم الجهود المبذولة فى هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمى فى مقدمة أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية فى هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التى تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية لإدارة العلاج الحر، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز بنى سويف ضمن خطة المديرية التى يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط فى الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

وقامت الحملة بالمرور على 25 منشأة طبية متنوعة ما بين عيادات خاصة مراكز طبية ومعامل تحاليل وأشعة، والذى أسفر عن ضبط 20 منشأة تعمل بدون ترخيص، من بينها مركز تغذية علاجية يديره شخص منتحل صفة طبيب، علاوة على التحفظ على أجهزة علاج طببيعى وتم تحرير محضر لصاحب المركز لقيامه بعمل حجامة مخالفة للقانون.

وشارك فى الحملة الدكتور أحمد عبد العظيم نائب مدير العلاج الحر، الدكتور مصطفى محمود، الدكتورة مريم علاء مساعد مدير العلاج الحر، الأستاذ يحيى محمود سنوسي، الأستاذ محمود محمد فوزى، ومن حماية المستهلك الأستاذ أحمد مصطفى دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببنى سويف، الأستاذ رشوان صلاح فرع جهاز حماية المستهلك.