اللون الأخضر يكسو بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع.. و"دبي" في الصدارة

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على رأسها المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.47% رابحًا 13.44 نقطة ليغلق عند مستوى 2830.71 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.22% رابحًا 3.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1701.79 نقطة، يليه المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.12% رابحًا 13.32 نقطة ليغلق عند مستوى 11382.41 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.12% رابحًا 13.32 نقطة ليغلق عند مستوى 11382.41 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.02% خاسرًا 5.25 نقطة ليغلق عند مستوى 23918.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 263.2 مليون سهم بقيمة 8.9 مليار ريال.

وصعدت 5 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.07%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 2.85%، يليه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.65%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.37%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.11%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.07%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.75%، ثم قطاعي المرافق العامة والرعاية الصحية بنسبة 0.66%، 0.63%، على التوالي، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية وإنتاج الأغذية بنسبة 0.56%، 0.52%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%.

وقفز 49 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أم آي سي" بنسبة 3.75%، ثم سهم "أرامكو السعودية" بنسبة 3.56%، ثم سهم "الأهلي ريت 1" بنسبة 3.08%، وتراجع 143 سهمًا على رأسها سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 3.51%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 3.15%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 2.90%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.13 مليار ريال سعودي.



بورصة الكويت وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% رابحًا 4.53 نقطة ليغلق عند مستوى 6874.71 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% رابحًا 0.98 نقطة ليغلق عند مستوى 7503.21 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% رابحًا 12.97 نقطة ليغلق عند مستوى 5636.28 نقطة، فيما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% خاسرًا 2.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5898.52 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 342.7 مليون سهم بقيمة 52.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13634 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.66%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.86%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.54%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.08%.



بورصة دبي ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.47% رابحًا 13.44 نقطة ليغلق عند مستوى 2830.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 87.4 مليون سهم محققة ما قيمته 144.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2641 صفقة لعدد 30 سهمًا، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.82%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.61%، ثم قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.3%، 0.27%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.58%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.14%، وأخيرًا قطاع السلع بنسبة 0.08%.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 14.48%، ثم سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 13.97%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.60%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 3.20%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14.7 مليون ورقة بقيمة 59 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.24%.



بورصة أبو ظبي وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.06% رابحًا 4.55 نقطة ليغلق عند مستوى 7756.311 نقطة، فيما خسر رأس المال السوقي مليار درهم عند مستوى 1.340 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 189.4 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم عبر تنفيذ 5820 صفقة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها البنوك بنسبة 0.63%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.61%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.49%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.4%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.11%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.05%.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 11.11%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة الوطنية للتكافل" بنسبة 8.64%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 6.65%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 6.19%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 6.04%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 353.4 مليون درهم.



بورصة البحرين وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.22% رابحًا 3.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1701.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.7 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 27.56% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.87%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 13.27% مدفوعًا بصعود أسهم مصرف السلام-البحرين، بنك البحرين الوطني، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.2%، 0.5%، 0.32%، على التوالي، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 1.88% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.08%.

فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 26.51% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.11%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة 19% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.51%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 1.02% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.79%، وهبط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.99%.