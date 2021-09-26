صعود بورصتي السعودية والكويت بجلسة الأحد.. وتراجع الأسواق الإماراتية والبحرين

كتب هانى الحوتى

تباين أداء بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.73% رابحًا 82.29 نقطة ليغلق عند مستوى 11352.86 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بارتفاع 9 قطاعات، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.26% خاسرًا 7.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2832 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.64% خاسرًا 49.98 نقطة ليغلق عند مستوى 7774.81 نقطة، وخسر رأس المال السوقي مليار درهم عند مستوى 1.347 تريليون درهم، وانخفض المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.26% خاسرًا 4.41 نقطة ليغلق عند مستوى 1698.08 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.73% رابحًا 82.29 نقطة ليغلق عند مستوى 11352.86 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.78% خاسرًا 195.17 نقطة ليغلق عند مستوى 24944.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 169.4 مليون سهم بقيمة 6.04 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المواد الأساسية بنسبة 2.54%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.69%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.89%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.87%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والنقل بنسبة 0.7%، 0.68%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.55%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.38%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.29%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.27%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.04%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.84%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.38%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.44%، ثم قطاعي الأدوية وتجزئة الأغذية بنسبة 0.41%، 0.4%، على التوالي.

وقفز 115 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسمنت نجران" بنسبة 7.40%، ثم سهم "التصنيع" بنسبة 5.73%، ثم سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 5.17%، وتراجع 71 سهمًا على رأسها سهم "المملكة" بنسبة 3.87%، ثم سهم مبكو" بنسبة 2.06%، ثم سهم "العقارية" بنسبة 1.78%، فيما تصدر سهم "سابك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 350.8 مليون ريال سعودي.



بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% رابحًا 2.03 نقطة ليغلق عند مستوى 6878.03 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% رابحًا 0.10 نقطة ليغلق عند مستوى 7516.82 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% رابحًا 6.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5615.66 نقطة، فيما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.22% خاسرًا 13.09 نقطة ليغلق عند مستوى 5895.01 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 377.8 مليون سهم بقيمة 43.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11973 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.15%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.88%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.84%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.4%، ثم قطاعات الخدمات المالية والرعاية الصحية والمواد الأساسية بنسبة 0.35%، 0.34%، 0.32%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.9%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والبنوك بنسبة 0.09%.



بورصة دبي وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.26% خاسرًا 7.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2832 نقطة، وبلغ حجم التداول 52.6 مليون سهم محققة ما قيمته 84.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1620 صفقة لعدد 28 سهمًا، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.06%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.15%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.2%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%.

وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 8.24%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 2.77%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.29%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 1.88%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.6 مليون ورقة بقيمة 26.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.22%.



بورصة أبو ظبي كما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.64% خاسرًا 49.98 نقطة ليغلق عند مستوى 7774.81 نقطة، وخسر رأس المال السوقي مليار درهم عند مستوى 1.347 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 167.5 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم عبر تنفيذ 4398 صفقة.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقار بنسبة 1.37%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.23%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.19%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.66%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.71%.

وارتفع 15 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 14.91%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 8.93%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 8.8%، وتراجع 26 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة إيه أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 5.68%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 4.7%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 3.89%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 296.6 مليون درهم.



بورصة البحرين وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.26% خاسرًا 4.41 نقطة ليغلق عند مستوى 1698.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.05 مليون سهم بقيمة 510.3 ألف دينار بحريني، وانخفض ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة هبوط 19.42% بضغوط تراجع مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.22%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.98%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.53%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 18.38% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.58%، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 3.77% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمنالز البحرين بنسبة 0.15%.

فيما ارتفع قطاع الاتصالات وحيدًا بنسبة نمو 10.27% مدفوعًا بصعود سهمي زين البحرين، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.8%، 0.34%، على التوالي.