صعود الأسهم السعودية وحيدة ببورصات الخليج بجلسة الاثنين..وهبوط قطر والبحرين

كتب هانى الحوتى

تباين أداء بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.14% رابحًا 16.23 نقطة ليغلق عند مستوى 11369.09 نقطة، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بينما تراجعت الأسواق الإماراتية وقطر والبحرين.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.14% رابحًا 16.23 نقطة ليغلق عند مستوى 11369.09 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.09% خاسرًا 1020.82 نقطة ليغلق عند مستوى 23923.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 238.2 مليون سهم بقيمة 8.1 مليار ريال.

وصعدت 6 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المواد الأساسية بنسبة 2.12%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.74%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.43%، ثم قطاعي الطاقة والنقل بنسبة 0.27%، 0.23%، وأخيرًا قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.14%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.04%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.96%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.3%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.2%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.04%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.72%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والتأمين بنسبة 0.67%، 0.64%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%.

وقفز 57 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنسبة 6.66%، ثم سهم "وقت اللياقة" بنسبة 5.92%، ثم سهم "كيان السعودية" بنسبة 4.81%، وتراجع 128 سهمًا على رأسها سهم "شاكر" بنسبة 4.30%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 3.50%، ثم سهم "شمس" بنسبة 2.94%، فيما تصدر سهم "كيان السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 726.4 مليون ريال سعودي.



بورصة الكويت فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% خاسرًا 7.85 نقطة ليغلق عند مستوى 6870.18 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% خاسرًا 14.59 نقطة ليغلق عند مستوى 7502.23 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% رابحًا 7.65 نقطة ليغلق عند مستوى 5623.31 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% رابحًا 5.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5900.53 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 329.1 مليون سهم بقيمة 44.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11642 صفقة، وهبطت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المنافع بنسبة 0.84%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.55%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.19%، ثم قطاعي الخدمات المالية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%، 0.24%، على التوالي، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.16%، ثم قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.14%، 0.13%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.11%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.08%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.01%.



بورصة دبي بينما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.52% خاسرًا 14.73 نقطة ليغلق عند مستوى 2817.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 78.5 مليون سهم محققة ما قيمته 125.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2401 صفقة لعدد 32 سهمًا، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.17%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.06%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع السلع وحيدًا بنسبة 0.03%.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 14.95%، ثم سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 14.62%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 10%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 2.22%، فيما تصدر سهم شركة أرامكس قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.6 مليون ورقة بقيمة 37.7 مليون درهم.



بورصة أبو ظبي كما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.3% خاسرًا 23.05 نقطة ليغلق عند مستوى 7751.761 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات درهم عند مستوى 1.341 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 216.6 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار درهم عبر تنفيذ 5751 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.56%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.55%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.35%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاعي الطاقة والاتصالات بنسبة 0.54%، 0.34%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.02%.

وارتفع 12 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 12.34%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 3.98%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 1.67%، وتراجع 27 سهمًا على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 10%، ثم سهم "مجموعة الشارقة" بنسبة 5.36%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 3.43%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 458.4 مليون درهم.



بورصة البحرين وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.09 نقطة ليغلق عند مستوى 1698 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.7 مليون سهم بقيمة 537.4 ألف دينار بحريني، وانخفض ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة هبوط 0.41% بضغوط تراجع أسهم بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.33%، 0.2%، 0.11%، على التوالي، فيما ارتفعت أسهم شركة الإثمار القابضة، مصرف السلام-البحرين، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 4%، 2.47%، 0.5%، على التوالي.



بورصة قطر تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.02% خاسراً 2.25 نقطة ليغلق عند مستوى 11311.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 168.7 مليون سهم بقيمة 447.9 مليون ريال عبر تنفيذ 10.5 ألف صفقة، وتراجع 28 سهماً، وارتفع 21 سهمًا.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.15%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.10%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.27%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.18%.