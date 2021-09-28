القوى العاملة تبحث مع اتحاد عمال كينيا تنفيذ مشروع زراعى مشترك

كتبت آية دعبس

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة ، فرانسيس أتولى رئيس اتحاد عمال كينيا ورئيس منظمة وحدة النقابات الافريقية ، بحضور عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والثروة الحيوانية والصيد، لبحث سبل التعاون والتنسيق بين النقابة واتحاد العمال الكينى ، واستحداث آليات من شأنها تعزيز العلاقة بين البلدين وخدمة العمالة المصرية والكينية ، فضلا عن وضع خطة لإقامة المشروع الزراعية المشتركة تحت رعاية وزارة القوى العاملة .

فى مستهل اللقاء، رحب الوزير برئيس اتحاد عمال كينيا ، مؤكداً العلاقة القوية التى تجمع بين نقابة العاملين بالزراعة وبين الاتحاد الكينى على مر السنين، متمنياً إقامة طيبة لرئيس الإتحاد الكينى فى مصر، ومزيداً من التعاون فيما بين الطرفين .

واقترح الوزير على رئيس اتحاد عمال كينيا، عمل مشروع زراعى مشترك بين نقابة العاملين بالزراعة فى مصر، ومثيلتها فى كينيا، أو مع اتحاد العمال، لتحقيق تعاون أفريقى - أفريقى ، مع الاستعانة بالعمالة المصرية فى هذا المشروع، والاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا المجال، من أجل دعم الاقتصاد الزراعى وتوفير فرص عمل لعمال البلدين.

وأضاف الوزير أنه يمكن تبنى هذه الفكرة فيما بين الدول الإفريقية وبعضها البعض فى مختلف قطاعات العمل ومنها الزراعة ، حيث يمكن إرسال مهندسين زراعيين وعمالة زراعية ، للأراضى الكينية للعمل فى أراضيها ، وكذلك لتدريب العمالة الكينية على طرق الزراعة الحديثة وأساليب الرى ، ليكون ذلك بمثابة إنتاج مشترك لنقابة العمال الزراعيين كضلع أساسى ، والدولة كضلع آخر يكمل بعضه البعض لتحقيق صالح جميع الأطراف .

وشدد وزير القوى العاملة على أنه على مدار السنوات الماضية تجمعنا علاقة وطيدة وعميقة بين دول أفريقيا بشكل عام ، ومع مصر وكينيا بشكل خاص فى كافة المناحى المرتبطة بمجتمع العمل والعمال ، استفادت من هذه العلاقة جميع الأطراف المتعاونة ، وخير شاهد على ذلك مواقف مصر المتعددة مع أشقائها الأفارقة فى العديد من الأحداث .

وأثنى أتولى ، على مقترح الوزير بما يخص عمل مشروع مشترك بين البلدين ، موضحاً ان دولة كينيا طرحت 1500 هكتار من الأراضى الزراعية أمام العمالة المصرية للعمل فيها ، والاستفادة من خبراتهم المتقدمة فى هذا المجال ، فى تنسيق مستمر بين وزارتى الرى فى البلدين ، كما نوه إلى ترحيب القيادة السياسية فى دولته بمبادرة الوزير ، لأهمية ذلك للقارة الأفريقية والأجيال القادمة المستقبلية فى العمل النقابى .

وأكد فرانسيس أتولى ، أن بلاده دائما ما كانت داعمة للدولة المصرية فى العديد من القضايا على الاصعدة القارية أو الدولية ، مشددا على أن مصر هى أم القارة الإفريقية والمحرك الأساسى للعمل النقابى العام فى القارة ، وهى أحد أهم الدول الإفريقية والتى دعمت كينيا فى استقلالها من الحكم البريطانى وهو ما حظى بإجلال الشعب الكينى .

كما اشاد رئيس الإتحاد الكينى ، بالعمل والمجهود الذى يقوم به رئيس نقابة عمال الزراعة فى مصر ، لتحقيق الاستقرار اللازم فى العمل النقابى بما يسهم فى تحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى للعاملين فى النقابة ، كما نعى القيادات النقابية السابقة فى هذا القطاع على عملهم السامى وإسهامهم فى الارتقاء بالتنظيم النقابى .

وكان فرانسيس أتولى ، رئيس اتحاد عمال كينيا ، قد قدم الشكر والتقدير للوزير فى بداية اللقاء على اهتماماته المستمرة بالعمالة فى كافة الدول ، مشيراً إلى أنه شخصياً حصل على العديد من الدورات التدريبية على أرض مصر فى الجامعة العمالية فى العديد من المجالات العمالية، ومنها المفاوضة الجماعية ، والمتخصصة فى حقوق ومكتسبات العمال .

وفى ختام اللقاء أهدى الوزير ، رئيس اتحاد عمال كينيا هدية تذكارية تعبيراً عن العلاقات الطيبة بين البلدين فى العديد من المجالات ، كما دعا رئيس الإتحاد الوزير لزيارة كينيا، مشيرا فى هذا الصدد أنه سيقوم بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والرى بكينيا لبناء علاقات مشتركة على أسس قوية ومتينة بين الطرفين .