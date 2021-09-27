اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الفيوم يتابع رصف ورفع كفاءة الطرق المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 01:36 م
محافظ الفيوم يتابع رصف ورفع كفاءة الطرق المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة" جانب من الاجتماع
الفيوم رباب الجالى

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تابع الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، مع مسئولي شركات المرافق ورؤساء مركزي إطسا ويوسف الصديق، رصف ورفع كفاءة الطرق المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى إطسا ويوسف الصديق، وتحديد الطرق التى لا توجد بها أعمال لشبكات المرافق للبدء برصفها، حتى لا تتعارض أعمال الرصف ورفع الكفاءة مع أعمال الترفيق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول استعراض عدد من الطرق المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق، والتى سيتم العمل بها بعد الانتهاء من أعمال الشبكات، منها طريق قليون مدينة ماضى الأثرية بطول 7 كم، وطريق إطسا يوسف الصديق (المقرانى - أبو قماش - المختلطة) بطول 3 كم، وطريق الفيوم إطسا ( الفيوم- العزب- قلهانه- دفنو- اطسا) بطول 9,5 كم، وطريق إطسا يوسف الصديق من خلف حتى عمر بن الخطاب بطول 4,3 كم، وطريق مفارق المسلات شكشوك قوته بطول 60 كم، وطريق دائرى الفيوم مركز إطسا بطول 8 كم، مع دراسة إدراج طريق موسى الخضر حتى الدير بطول 40 كم.

ووجه "الأنصاري" مسئولى الهيئة العامة للطرق والكباري، بسرعة البدء فى أعمال الرصف والصيانة ورفع الكفاءة بالطرق التى لا توجد بها أعمال شبكات ومرافق، لافتاً إلى التنسيق مع مسئولي كافة المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء والتليفونات، ومراجعة كافة الطرق المدرجة ضمن خطة التطوير الشاملة بالمركزين، وإنهاء كافة الأعمال قبل البدء فى أعمال الرصف بالطرق المؤجلة، فضلاً عن ربط الطرق الرئيسية بين مركزي إطسا ويوسف الصديق، وربط المركزين بمدينة الفيوم.


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