اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 سبتمبر 2021 05:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الطائفة الإنجيلية يعزى البابا تواضروس فى رحيل الأنبا هدرا مطران أسوان

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 05:00 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يعزى البابا تواضروس فى رحيل الأنبا هدرا مطران أسوان الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية
كتب ـ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنعى رئاسةُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رحيلَ الأنبا هدرا، مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو.

وذكر بيان الكنيسة الإنجيلية، أن الدكتور القس أندريه زكى يتقدم بخالصِ العزاءِ لقداسةِ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازةِ المرقسيةِ، ونصلِّي أن يمنحَ الربُّ العزاءَ لكلِّ محبِّيه ولشعبِ الكنيسةِ.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية أوضحت فى بيان رسمى، أنه بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من نصف قرند منها 46 سنة أسقفًا ومطرانًا لإيبارشية أسوان.


الكنيسه الانجيليه

اندريه زكى

الانبا هدرا

البابا تواضروس الثانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الكنيسة الأسقفية ناعيًا مطران أسوان: ظل يخدم حتى النفس الأخير

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 04:43 م

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة الأنبا هدرا مطران أسوان

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 04:05 م

مطرانية أسوان الأرثوذكس تعلن استقرار صحة الأنبا هدرا بعد إصابته بكورونا

الخميس، 23 سبتمبر 2021 11:45 ص

مطران أسوان يرسم راهبان جديدان لدير القديس الأنبا باخوميوس بإدفو

الأحد، 01 نوفمبر 2020 12:17 م

مطران أسوان يدلى بصوته فى انتخابات البرلمان.. ويؤكد: واجب وطنى.. صور

السبت، 24 أكتوبر 2020 03:23 م

مطران أسوان: فتح الكنائس أمام ممارسة أسرار الاعتراف والمعمودية بأعداد محدودة

الأربعاء، 20 مايو 2020 11:10 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة