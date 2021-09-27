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الإثنين، 27 سبتمبر 2021 04:04 م
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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 02:55 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الإثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعود 3 جلسات متتالية، بضغوط هبوط المتعاملين المحليين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.098 مليار جنيه.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 10496 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.04% ليصل إلى مستوى 2306 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.86% ليصل إلى مستوى 12819 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 4098 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.46% ليصل إلى مستوى 2723 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.35% ليصل إلى مستوى 3660 نقطة.
 

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