أخبار البورصة اليوم الأحد 26-9-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 26-9-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 3.04 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.067 مليار جنيه.

إيقاف تداول 14 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المنصورة للدواجن، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، البدر للبلاستيك، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، الدولية للأسمدة والكيماويات، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، أم بي للهندسة، ريكاب للاستثمارات المالية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، آراب للتنمية والاستثمار العقاري، القناة للتوكيلات الملاحية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المنصورة للدواجن، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، البدر للبلاستيك، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، الدولية للأسمدة والكيماويات، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، أم بي للهندسة، ريكاب للاستثمارات المالية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، آراب للتنمية والاستثمار العقاري، القناة للتوكيلات الملاحية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.



البورصة تربح 3.04 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 3.04 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.067 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 3.04 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.067 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 424.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 45.1 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.22%، والعرب على 3.5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 10.99% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 89%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.7 مليون جنيه، 41.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.9 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، 47.5 ألف جنيه، 14.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 10649 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 2354 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 13062 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4158 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 2792 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 3748 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 4276 نقطة، وزاد مؤشر السندات بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1101 نقطة.

وصعدت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 60 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المتحدة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، 50 ألف سهم، 7 آلاف سهم، 3.15 مليون سهم، 9.8 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 20 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة المصرية للمنتجعات السياحية 700 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي 1000 سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 11490 سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المتحدة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، 50 ألف سهم، 7 آلاف سهم، 3.15 مليون سهم، 9.8 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 20 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة المصرية للمنتجعات السياحية 700 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي 1000 سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 11490 سهم.

وأعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، بيع المساهم علي محمود عبد اللطيف محجوب عدد 14 مليون سهم سهم بسعر 6.20 جنيه بقيمة إجمالية 86.8 مليون جنيه، لتنخفض نسبة مساهمته من 4.2139% إلى 0.7139%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

الحديد والصلب للمناجم أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، تحقيق إيرادات بلغت 41.5 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5.5 مليون جنيه، وأرجعت الشركة تراجع صافي الربح إلى تعديل توجيه بعض أصناف المنتجات من المنتجات غير التامة إلى منتجات تامة، وتعديل توجيه الخامات المباعة إلى خامات مصدرة لشركة الحديد والصلب المصرية (قاسمة) بسعر التكلفة، احتساب مخصصات بخلاف الإهلاك، واحتساب ضرائب الدخل لصافي الربح بنسبة 22.5%. أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، تحقيق إيرادات بلغت 41.5 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5.5 مليون جنيه، وأرجعت الشركة تراجع صافي الربح إلى تعديل توجيه بعض أصناف المنتجات من المنتجات غير التامة إلى منتجات تامة، وتعديل توجيه الخامات المباعة إلى خامات مصدرة لشركة الحديد والصلب المصرية (قاسمة) بسعر التكلفة، احتساب مخصصات بخلاف الإهلاك، واحتساب ضرائب الدخل لصافي الربح بنسبة 22.5%.



كابو أعلنت شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو)، تحقيق صافي مبيعات بلغت 273.54 مليون جنيه حتى نهاية شهر يونيو عام 2021 مقابل 367.3 مليون جنيه مبيعات خلال الفترة المنتهية في عام 2020 بنسبة انخفاض 26%، وتحولت الشركة إلى صافي خسائر 42.9 مليون جنيه مقارنة مع صافي ربح 21.5 مليون جنيه بنسبة انخفاض 300%.