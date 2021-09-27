القومى للمرأة بالمنيا يطلق حملة طرق الأبواب بقرى "حياة كريمة"

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن المجلس القومى للمرأة بالمنيا، بدء فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان "المرأة صانعة السلام" بهدف تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعى والعمل على ربطها بالمشروعات التنموية الكبرى، وذلك بالقرى التى يتم بها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتعزيز مشاركة المرأة فى ترسيخ قيم السلام والأمن والإزدهار.

من جانبها، قالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة المجلس القومى للمرأة بالمنيا، إن الفعاليات تأتى تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، بنشر الوعى الثقافى والمجتمعى لكافة الفئات المستهدف بقرى المحافظة، والتركيز على القرى التى يتم بها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصرى.

وأوضحت، أن فعاليات الحملة تبدا بالعمل التدريبى لـ 50 من الرائدات الريفيات، بمراكز (أبو قرقاص – العدوة – ملوي)، على أهداف ورسائل الحملة، يعقبه النزول للقرى لنشر هذه الرسائل، حيث يتم تنظيم 3 أيام للمحبة والسلام بقرى: بنى عبيد، بنى روح، وكوم المحرص، بمشاركة الواعظات والمكرسات "سفيرات المحبة والسلام" بالمجلس القومي، بالتعاون مع قصر ثقافة المنيا لتقديم العروض الفنية بتلك القرى، بالإضافة للتواصل المجتمعى المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب ونشر الرسائل المتعلقة بالحملة.