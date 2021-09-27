أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: غلق 85 ألف مركز دروس خصوصية والحملات مستمرة

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها :

الرئيس السيسى يوجه بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير صناعة الدواء

وزير الخارجية: لقاؤنا مع الأمين العام للأمم المتحدة شهد بحث مختلف القضايا

وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري أصبح قادرا على مواجهة الصدمات

الرى: 80 مليار جنيه لتبطين الترع.. وخطة لتحلية مياه البحر بـ100 مليار دولار

المصل واللقاح: دمج لقاحى الأنفلونزا وكورونا بعد اكتساب المجتمع مناعة القطيع

التنمية المحلية: غلق 85 ألف مركز دروس خصوصية والحملات مستمرة

استقبال 4400 متبرع بمراكز التجميع ضمن المشروع القومى للتبرع بالبلازما

التعليم تكشف تفاصيل مبادرة رعاية أوائل الثانوية العامة بالدراسات المتخصصة

الصحة تطلق حملة "معا نطمئن" بــ 3 محافظات .. اعرف التفاصيل

انخفاض بدرجات الحرارة غدا بجميع الأنحاء وشبورة.. والعظمى بالقاهرة 30

‏الضرائب: تواصلنا مع مقرات الشركات الدولية بمصر لرصد أرباح اليوتيوبرز.. فيديو

مجمع البحوث الإسلامية يعلن نتيجة الابتعاث الخارجي للعام الحالي

التضامن: النساء تحتل أولوية قصوى للوزارة فى جميع برامجها

التعليم: تدريس مناهج الصف الرابع الابتدائى من معلمين متخصصين فى المدارس