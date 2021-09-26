المصل واللقاح: دمج لقاحى الأنفلونزا وكورونا بعد اكتساب المجتمع مناعة القطيع

كتب -أحمد صلاح العزب

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن دمج لقاح الأنفلونزا بلقاح فيروس كورونا سيحدث في حالة تطعيم 70% من المواطنين بعد إضعاف فيروس كورونا واكتساب المجتمع مناعة القطيع بالتطعيم وليس بالإصابة، وهذا الأمر سيحدث قريبا لدى الشعب ويصبح فيروس الكورونا فيروس موسمي كالإنفلونزا وسيكون جرعة واحدة سنويا للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة والذي سيقضى على تحور الفيروس تسريع منظومة اللقاحات عالميا وهي ان تتم بوتيرة سريعة بالتوازي لكل الدول وعدم احتكار دول دون أخرى سيتحول تحور الفيروس إلى الضعف .

وتابع الدكتور أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي سيد على، أنه لا يوجد حتى الآن أي نبتة من النباتات في الطب الصيني القديم أو غيرة تقضى على الأورام السرطانية وهذا الكلام ليس له أي أساس علمي حتى الآن، ولايوجد أى دليل علمى ولابد من البحث والدراسة الطويلة على مثل هذا الأمر .