اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 سبتمبر 2021 04:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

انخفاض بدرجات الحرارة غدا بجميع الأنحاء وشبورة.. والعظمى بالقاهرة 30

الأحد، 26 سبتمبر 2021 02:05 م
انخفاض بدرجات الحرارة غدا بجميع الأنحاء وشبورة.. والعظمى بالقاهرة 30 حالة الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، استمرار  انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء و جنوب البلاد .
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين ، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 220 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.
 
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حاله الجو

هيئة الارصاد الجوية

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حالة الطقس اليوم الأحد 26/9/2021 فى مصر

الأحد، 26 سبتمبر 2021 12:00 ص

أجواء خريفية معتدلة.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

السبت، 25 سبتمبر 2021 11:55 ص

حالة الطقس اليوم السبت 25/9/2021 فى مصر

السبت، 25 سبتمبر 2021 12:00 ص

الإسكندرية تشهد طقسا متقلبا وأمطارا متقطعة واضطرابا بحركة الأمواج.. تراكم السحب الداكنة مع ارتفاع الحرارة.. "الصرف الصحى" تكثف تمركزات السيارات فى البؤر الساخنة.. ومتابعة دورية لمنسوب المصارف والترع.. صور ولايف

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 04:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة