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التنمية المحلية: غلق 85 ألف مركز دروس خصوصية والحملات مستمرة

الأحد، 26 سبتمبر 2021 07:29 م
التنمية المحلية: غلق 85 ألف مركز دروس خصوصية والحملات مستمرة الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية
إبراهيم حسان

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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة مستمرة في غلق السناتر التعليمية أو أي مراكز خارج المنظومة التعليمية الرسمية، متابعا: "مباردة صوتك مسموع تتلقى أي شكاوى من المواطنين حول هذا الملف أو أي ملف آخر".

 

أضاف قاسم، في مداخلة مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة التنمية المحلية نجحت في غلق 85 ألف سنتر حتى يوم 9 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن التعقب يتم لكل محاولات الالتفاف على القانون بعد تشميع المراكز.

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن المراكز التكنولوجية التي يتم افتتاحها في المحافظات أو المراكز المتنقلة تسهل حياة المواطن حيث يتم استخراج كافة الخدمات الخاصة بتراخيص البناء أو تراخيص المحلات، مشيرا إلى أنه تم تسليم 18 سيارة للمحافظات للعمل مراكز تكنولوجية متنقلة.


الدكتور خالد قاسم

مساعد وزير التنمية المحلية

وزارة التنمية المحلية

غلق سناتر الدروس الخصوصية

اخبار التليفزيون

كورونا

اجراءات مواجهة كورونا

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