محافظ المنوفية يناقش مع وفد حياة كريمة آخر مستجدات إنشاء وتطوير المنشآت الصحية

المنوفية - محمود شاكر

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وفد حياة كريمة بمكتبه بالديوان العام، لمناقشة أخر المستجدات لإنشاء وتطوير المنشآت الصحية بمركزى أشمون والشهداء، حضر اللقاء اللواء علاء رشاد السكرتير العام، والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور محمود الديب والمهندس مصطفى نصار منسقى حياة كريمة بوزارة الصحة، والمهندس محمد ربيع ممثل حياة كريمة بالمنوفية.

أعقب اللقاء اجتماعا برئاسة اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، وبحضور وفد وزارة الصحة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولى مؤسسة حياه كريمة بالمنوفية ورؤساء مركزى أشمون والشهداء ومدير هيئة الإسعاف بالمنوفية ومديرى إدارات التخطيط وأملاك الدولة والشئون القانونية بالمحافظة.

بدأ الاجتماع باستعراض ما تم بشأن توفير أراضى لإحداث تطوير شامل لإقامة وحدات ومراكز صحية بمركزى الشهداء وأشمون، وإعادة المعاينة لعدد من القطع لإقامة تلك المنشآت، وما تم بشأن توفير مساحات إضافية وأراضى بديلة داخل القرى لإنشاء وحدات ومراكز صحية مع الالتزام بنمط المنشآت من حيث كونها وحدة أو مركز صحى وذلك طبقًا لمعايير التأمين الصحى الشامل وحسب التوزيع الجغرافى المقدم من رئاسة مجلس الوزراء من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمرضي.

وقد تم التوجيه بتشكيل لجنة من وكيل وزارة الصحة والأملاك والتخطيط بالمحافظة ورئيس المدينة والهيئة الهندسية لعمل المعاينة النهائية على الأماكن التى تم توفيرها للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات.

كما تناول الاجتماع مناقشة توفير بعض الأراضى البديلة لإقامة المنشآت الصحية بنطاق مركز ومدينة أشمون حيث أوضح رئيس المدينة بأنه تم توفير 5 قطع أراضى لإنشاء 2 وحدة صحية و2 مركز صحى ومستشفى داخل مدينة أشمون، وكذا تم استعراض بيان بالمنشآت الصحية التى تحتاج إلى توفير أراضى بقرى مركز أشمون.