78.09 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط 78.09 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وذلك عن التسوية أمس الجمعة، وهو أعلى إغلاق لها منذ شهر أكتوبر 2018، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.98 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية،بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية أمس الجمعة، شهدت ارتفاعا للأسبوع الثالث على التوالي ،حيث بلغت أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات.

وارتفعت أسعار خام القياس العالمى برنت 3.6%، وذلك خلال الأسبوع، مقارنة بنهاية الأسبوع السابق،كما حققت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب 2.8 % .

واتفق تحالف أوبك بلس على إضافة 400 ألف برميل يوميا شهريا إلى أسواق النفط.