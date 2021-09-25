اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يوافق على تخفيض تنسيق القبول بالثانوي العام لـ 243 درجة

السبت، 25 سبتمبر 2021 04:24 م
محافظ كفر الشيخ يوافق على تخفيض تنسيق القبول بالثانوي العام لـ 243 درجة محافظ كفر الشيخ خلال اجتماعه بالنواب
كفر الشيخ - محمد سليمان

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صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، بأن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، قرر نزول الحد الأدنى لمجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام، درجتين من مجموع 245 درجة إلى 243درجة، لتناسب الكثافة المقترحة للطلاب، بهدف استكمال القوة الاستيعابية التي تسمح بها الفصول، وحرصاً على مصالح الطلاب وحرصاً على العملية التعليمية، كما وافق على النزول درجة في القبول بالمدارس الفنية.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جاء ذلك بناءً على رغبة أولياء الأمور، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالنزول بمجموع القبول بالثانوي العام، فعدد الناجحين في الشهادة الإعدادية 51963 طالبا، والأماكن المتاحة بالصف الأول الثانوي 530 فصلا بزيادة 30 فصلا عن العام الماضي، ونتيجة لتقديم الكثيرمن الطلاب لمدارس التمريض و مدرسة الضبعة النووية، ومدارس التعليم الفني نظام الخمس سنوات، تم إتاحة عدد من الأماكن بالفصول، مما يحقق السعة الاستيعابية للفصول بالكثافة الممكنة لتحقيق التطوير اللازم للمنظومة التعليمية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مشدداً على أن يتم الالتزام في جميع الحالات بميزانية الفصول والخطة والكثافة القانونية المقررة.

 

 

 

 

 

 

 

 


كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

ثانوي عام

تنسيق القبول بالثانوي العام

تنسيق القبول بالثانوي العام بكفر الشيخ

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