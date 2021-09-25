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اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة

السبت، 25 سبتمبر 2021 12:00 ص
اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة تنسيق القبول بالجامعات
كتب محمد صبحى

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تنطلق اليوم السبت أعمال التنسيق المرحلة الثانية من نظام القبول الإلكترونى للجامعات الخاصة وذلك للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021 / 2022 .
 
ومن المقرر أن تستمر أعمال التقديم  لمدة 3 أيام، حيث تنتهى يوم الاثنين 27 سبتمبر على أن يتم إعلان النتائج فى الخامسة من مساء الثلاثاء 28 سبتمبر.
 
ويحق لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة لهذا العام، بالإضافة لطلاب المرحلة الأولى الذين استنفذوا الرغبات، التقدم في هذه المرحلة، عبر موقع تنسيق الجامعات الخاصة https://www.cpnu-admission.edu.eg/ على أن يكون التقدم وفقاً للحدود الدنيا وضوابط التقدم للمرحلة الأولي وبالأماكن الشاغرة بالكليات المختلفة.
 

التعليم العالى

تنسيق الجامعات الخاصة

التنسيق

طلاب الدور الثانى

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

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