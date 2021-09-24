محافظ البحيرة ووزير الأوقاف يعقدان اجتماعا مع قيادات الأوقاف والأئمة بالمحافظة

البحيرة - ناصر جودة

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بحضور الشيخ محمد أبو حطب - وكيل وزارة الأوقاف اجتماعا مع عدد من الأئمة والدعاة وقيادات الأوقاف وممثلى الوعظ بالأزهر وعدد من الدعاة والأئمة من دولة السودان الشقيقة ممن شهدوا الدورة التدريبية التي نظمتها الوزارة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمحافظة البحيرة بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومى بالتزامن مع افتتاح 14 مسجدا جديدا بنطاق المحافظة وحضور صلاة الجمعة بمسجد التوبة بدمنهور واستلام 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحى.

ورحب المحافظ بالوزير وقيادات الوزارة والأشقاء من دولة السودان على أرض المحافظة، مؤكدا أن مصر والسودان دائما وأبدا تجمعهما علاقات الحب والاحترام ويربطهما التاريخ والحضارة، مقدما الشكر للوزير ومديرية أوقاف البحيرة على دورها التوعوى والتنويرى ومواجهة الأفكار المتطرفة، وكذا التصدى للفساد ومكافحته .

وأشار إلى أن حجم المشروعات التى تمت خلال الثلاثة أعوام الماضية فقط تجاوز تنفيذ 3528 مشروعا بتكلفة تجاوزت 72 مليار جنيه، وهو ما كان ليتحقق إلا بإرادة قوية وشعب واع فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي .

كما رحب وزير الأوقاف بالأئمة الأشقاء من دولة السودان ممن حضروا الدورة بمصر حول الفكر الوسطى، مشيرا إلى أننا نعمل باستمرار مع مسيرة الإصلاح التى لن ولم تسمح لوجود فاسد أو مفسد وأن الدولة فى مرحلة البناء والتنمية.

كما أننا نعمل دائما كفريق واحد بالتعاون والتنسيق مع كل الزملاء فى الوعظ بالأزهر الشريف، وأضاف أنه تم إطلاق مبادرة شباب الوعى للبدء بالنوادى المفتوحة لعقد لقاءات توعوية مباشرة مع الشباب، بالإضافة إلى عقد دورات للتدريب والتأهيل المستمر كعملية تنشيطية للدعاة وسيتم استهداف أئمة البحيرة والبالغ عددهم 4000 أمام وعقد تدريب مستمر لهم فى السوشيال ميديا والتحول الرقمي لمحاربة ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف على بعض تلك المواقع تليها دورات أخرى عن فهم المقاصد، مشيرا إلى أن المعركة ضد التطرف لم تنتهى ولن نسمح لاحد بالعبث فى العقول ونهدف للوصول لجميع المواطنين بالقرى والعزب والنجوع بالقوافل للتعريف بصحيح الدين والفكر الوسطى، مؤكدا حرص الدولة المستمر فى عمارة وبناء المساجد كما أن الفترة الماضية شهدت طفرة كبيرة فى الدعوة الإلكترونية من خلال المواقع والصفحات الرسمية للوزارة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

عقب ذلك قدم اللواء المحافظ درع المحافظة لوزير الأوقاف تقديرا لجهود الوزارة الكبيرة والملموسة فى التوعية ونشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف على أرض البحيرة.

وكذا تقديم الدرع لرئيس الوفد السودانى الشيخ إبراهيم الذى قدم الشكر لوزارة الأوقاف ودورها فى عقد الدورات لتأهيل الأئمة والدعاة دينيا وفى كافة المجالات والعلوم مضيفا ان مصر بلد عريق وشقيق يشهد يوما بعد يوما تطورا ملحوظا وبناء وتنمية كبيرة.



محافظ البحيرة ووزير الأوقاف يعقدان اجتماعا مع قيادات الأوقاف والأئمة بالمحافظة (1)



محافظ البحيرة ووزير الأوقاف يعقدان اجتماعا مع قيادات الأوقاف والأئمة بالمحافظة (2)



محافظ البحيرة ووزير الأوقاف يعقدان اجتماعا مع قيادات الأوقاف والأئمة بالمحافظة (3)



محافظ البحيرة ووزير الأوقاف يعقدان اجتماعا مع قيادات الأوقاف والأئمة بالمحافظة (4)