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أخبار × 24 ساعة.. ضوابط تفعيل مجموعات التقوية بالعام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. ضوابط تفعيل مجموعات التقوية بالعام الدراسى الجديد طلاب مدارس -
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

التعليم توضح ضوابط تفعيل مجموعات التقوية بالعام الدراسى الجديد

وزيرة التضامن تطلق إشارة بدء أنشطة مشروع مودّة داخل 14 قرية مستهدفة من برنامج حياة كريمة
 
"حياة كريمة": المبادرة تسعى للقضاء على الفقر وتوفير التعليم الجيد والشامل
 
وزيرة الهجرة: وثيقة تأمين المصريين العاملين والمقيمين بالخارج تلبي احتياجاتهم
 
وزيرة البيئة: الانبعاثات بإفريقيا لا تتعدى 5%لكن القارة السمراء الأكثر تضررا
 
"التعليم" تعلن إطلاق مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية
 
التعليم تصدر كتابا دوريا بشأن سد العجز فى المعلمين استعدادا للعام الدراسى
 
وزيرة التضامن: نلتزم بعلاج الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية
 

 


التربيه والتعليم

مجموعات التقويه

العام الدراسى الجديد

وزيره التضامن

انشطه مشروع موده

حياه كريمه

وزيره الهجره

وزيره البيئه

الانبعاثات بافريقيا

وزير الاوقاف

هيئه الدواء

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