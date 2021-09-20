اليوم السابع
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التعليم تصدر كتابا دوريا بشأن سد العجز فى المعلمين استعدادا للعام الدراسى

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 08:00 م
التعليم تصدر كتابا دوريا بشأن سد العجز فى المعلمين استعدادا للعام الدراسى مدرسة - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا بشأن سد العجز لأعضاء هيئة التدريس استعدادًا للعام الدراسى 2021/2022، طبقًا للخريطة الزمنية المعتمدة والاستعدادات التى تقوم بها المديريات والإدارات والمدارس والتى تبدأ بوضع جداول المواد الدراسية الأساسية لجميع المراحل (الابتدائى والإعدادى والثانوي).

 

ونص الكتاب الدورى على فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصرعمل المتطوع فى مساعدة المعلمين وذلك من خلال تنفيذ المهام التى يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية، وإمكانية سد العجز فى الحالات القصوى عن طريق السادة الموجهين.

 

وأشار الكتاب الدورى إلى تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، لافتة إلى أنه لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن إحدى عشر شهرًا خلال العام المالى الواحد، وذلك مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين، وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجله والأخذ فى الاعتبار تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافى قبل الاستعانة، والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلًا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.


التربية والتعليم

التطوع للعمل بالتربية والتعليم

سد العجز فى المدارس

العمل بالحصة

اخبار مصر

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