اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزيرة الهجرة: وثيقة تأمين المصريين العاملين والمقيمين بالخارج تلبي احتياجاتهم

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 11:00 م
وزيرة الهجرة: وثيقة تأمين المصريين العاملين والمقيمين بالخارج تلبي احتياجاتهم نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
إبراهيم حسان

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن إصدار أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، هدفها تلبية احتياجات المصريين بالخارج، موضحة: "نتعاون مع وزير الداخلية والرقابة المالية بشأن وثيقة التأمين، ونحن ننتهى من الصورة النهائية للوثيقة حاليا والتي ستعلن محدداتها وشروطها خلال هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل".

 

أضافت وزيرة الهجرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن وثيقة تأمين المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، يتم شراؤها بمبلغ بسيط جدا، وهي سنوية وستستخرج من خلال تصريح العمل الذى يصدره المواطن من وزارة الداخلية.

 

وتابعت الوزيرة قائلة: "كل المحددات والشروط وكيفية شرائها سيتم بعد الإعلان عنه بالشكل المناسب في الفترة المقبلة".

 

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه ولأول مرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، تم الاتفاق على إصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك وفقًا لمذكرة تفاهم بين الثلاث جهات.

 

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها وزيرة الهجرة خلال مشاركتها في فاعليات ملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين والمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، والذي ينعقد في الفترة من 19 وحتى 22 سبتمبر الجاري تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.


نبيلة مكرم

وزيرة الهجرة

وثيقة تامين المصريين بالخارج

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