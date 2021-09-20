وصول قافلة "معا نطمئن" لمحافظة بورسعيد لفحص وتطعيم المواطنين.. لايف وصور

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأثنين، من حملة "معا نطمئن.. سجل الآن"، لتشجيع المواطنين بالتسجيل لتلقى لقاح كورونا بمحافظة بورسعيد.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضافت الدكتورة رويدا حامد، مدير إدارة التثقيف الصحى ببورسعيد، أن هناك وعيا كبيرا لدى مواطنى المحافظة بتلقى اللقاح وحمايتهم من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحملة ستجوب شوارع وأحياء محافظة بورسعيد المختلفة.

وأشارت نورهان إبراهيم، أحد أعضاء فريق التواصل الاجتماعى بمديرية الصحة فى بورسعيد، إلى أن إجراءات تسجيل المواطنين تسير بشكل سريع، وهناك استجابة كبيرة من المواطنين بالمحافظة.

وأكد عدد من المواطنين، على سعادتهم بهذه المبادرات التى تساعدهم فى تلقى لقاح كورونا والحصول عليه والتسجيل السريع، مقدمين لكل القائمين على هذه المبادرة الشكر والتقدير.

كانت محافظة بورسعيد، أعلنت عن بدء تشغيل مراكز تطعيم لقاحات كورونا جديدة، صباح اليوم الأثنين، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، وذلك بالمواقع الآتية "مركز شباب الحى الاماراتى، مركز شباب الاستاد، المدينة الرياضية، ومكتبة الطفل ببورفؤاد".

وتهيب محافظة بورسعيد بالمواطنين مراعاة عدم التزاحم بالمواقع المذكورة، حيث أن ساعات العمل ممتدة، وعلى المواطنين الذين تلقوا رسائل سابقة ولم يتلقوا اللقاح، التوجة إلى أحد المراكز المذكورة للحصول على اللقاح وكذلك من قام بالتسجيل ولم يتلقى رسائل نصية بالتوجه يمكنه الذهاب للحصول على اللقاح.