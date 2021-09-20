حياة كريمة ببنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج لـ 1600 مواطن بكفر الجزيرة

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف ،لمناقشة تقرير بنتائج القافلة الطبية التى نظمتها المديرية بقرية كفر الجزيرة مركز ناصر على مدار يومى "السبت والأحد الماضيين" مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة - الأطفال - العظام - الأسنان -الصدر - الجراحة- النساء- الجلدية - تنظيم الأسرة) وضمن اجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1595 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان - معمل دم 69 - معمل طفيليات 61 - حالات الأشعة 15 -استصدار 16 قرار نفقة دولة - تحويل 8 حالات للمستشفيات لإستكمال العلاج.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحى لعدد 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدى الفيروسى ،فيروس كورونا،السعار، أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 108مواطنا.

بينما أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعى الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.



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جانب من القوافل