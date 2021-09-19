محافظ أسوان يفتتح معهدى الرتاج بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأحد، معهدى الرتاج الابتدائى بمركز إدفو، والمنشية الجديدة الأزهرى الابتدائى بمركز كوم أمبو وذلك بمرافقة نائبة أحمد شعبان، والدكتور سلامة جمعة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأيضاً الشيخ حمدى محمد طه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية.

جاء ذلك وسط فرحة أهالى قرية الرتاج بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو بجنى باكورة ثمار مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة".

وخلال تفقده لمكونات معهد الرتاج الإبتدائى شدد اللواء أشرف عطية على عدم إستلام أى مشروعات لإنشاء معاهد أزهرية أو مدارس إلا بعد تلافى جميع الملاحظات ومراجعة لجنة فنية متخصصة لذلك، علاوة على الإهتمام بإنشاء الملاعب التى تساهم فى ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية المتعددة داخل الصروح التعليمية.

وعقب ذلك تفقد محافظ أسوان خطوط الإنحدار ضمن مشروع الصرف الصحى لمدينة الرديسية بتكلفة 200 مليون جنيه والذى يضم 3 محطات رفع، ومحطة معالجة، وأكثر من 50 كم من خطوط وشبكات الطرد والإنحدار والوصلات المنزلية لتخدم حوالى 14 ألف نسمة من سكان مدينة الرديسية وقرى خور الزق والرتاج والمليكية.

وفى نفس السياق أكد اللواء أشرف عطية على حرصه بدعم جهود الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب فى إنشاء المعاهد الأزهرية بمختلف قرى ومدن المحافظة، وخاصة فى القرى التى تشهد سلسلة من المشروعات الخدمية والبنية التحتية ضمن المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " والتى تقام داخل 31 قرية رئيسية و 100 قرية فرعية و 315 نجع وكفر وعزبة حيث أنه تم تحقيق معدلات كبيرة فى التنفيذ بجودة عالية لهذه المشروعات بما يصب فى مصلحة المواطن الأسوانى.

وأشاد، بدعم الأزهر الشريف، بالتوازى مع المشاركة المجتمعية من تبرعات المواطنين والجمعيات الأهلية بقطع من الأراضى لإنشاء المزيد من المعاهد الأزهرية والتى وصلت لحوالى 209 معهد إبتدائى وإعدادى وثانوى وقراءات بعد إفتتاح معهدى الرتاج والمنشية الجديدة.

ومن جانبه أوضح الشيخ حمدى محمد طه بأن العملية التعليمية بمنطقة أسوان الأزهرية تشهد خلال الفترة الحالية طفرة كبيرة بإنشاء وإحلال وتجديد العديد من المعاهد الأزهرية والخدمات الأخرى.

وأشار، إلى أن معهد المنشية الجديدة الأزهرى الإبتدائى بكوم أمبو تصل تكلفته إلى 10 مليون جنيه ويضم 3 أدوار بطاقة 16 فصل وقاعة ومعمل، كما أن معهد الرتاج الإبتدائى تصل تكلفته إلى 14 مليون جنيه ويضم مبنى من أرضى و 4 أدوار علوية بطاقة 24 فصل وقاعة ومعمل، وهو الذى يتوازى مع إنشاء 4 معاهد أزهرية، بالإضافة إلى التوسعات وإنشاء ملاعب متعددة الأنشطة فى بعض المعاهد الأخرى بتكلفة إجمالية تصل لحوالى 100 مليون جنيه وذلك بمعاهد أبو سمبل السياحية ودابود بنصر النوبة، وكذا الغنيمية والحاجر بإدفو، علاوة على إنشاء جديد بمعهد الفتح المبين الأزهرى بكيما، فضلاً عن جناح إضافى للمنطقة الأزهرية بتكلفة 15 مليون جنيه .



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محافظ أسوان يفتتح معهدى الرتاج بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو