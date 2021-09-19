أخبار مصر.. الدولار الأمريكى يفقد 33 قرشًا أمام الجنيه في 20 شهرًا

نشر اليوم السابع مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، منذ بداية عام 2020 وحتى الآن، أي خلال أكثر من 20 شهرًا، بنحو 33 قرشًا، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 15.66 للشراء فى الوقت الحالى، مقارنة بـ15.99 جنيه للدولار، في 1 يناير 2020، وهو متوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى.

تنسيق المرحلة الثالثة.. توافد الطلاب على معامل هندسة القاهرة لتسجيل الرغبات

توافد طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة التنسيق على معامل الحاسب الآلى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وذلك لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.

وشددت إدارة كلية الهندسة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير الإداريين والفنيين لمساعدة ومعاونة الطلاب على تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى.

محافظة القاهرة تنقل أكثر من 1500 أسرة من عزبة أبوقرن لوحدات مفروشة بالسلام

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أجهزة المحافظة تمكنت من إخلاء ونقل أكثر من 1500 أسرة حتى الأن من منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بمصر القديمة، وتسليم المستحقين وحدات مفروشة بالكامل بمدينة معا بالسلام، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق.

بالتزكية.. اتحاد الكرة يعتمد خماسى رابطة الأندية

اعتمد اتحاد الكرة تشكيل المكتب التنفيذي لرابطة الأندية بالتزكية على أن يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، على أن يتم انتخاب الرئيس والنائب في اجتماع الرابطة 22 سبتمبر الجارى.

ويضم التشكيل كل من أحمد دياب، عماد متعب مرشح الأهلى، عامر حسن، خالد رفعت مرشح الزمالك، شريف صالح.

التعليم: المنصات الإلكترونية وسيلة مساعدة والحضور اليومى للطلاب الأساس

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن منصات التعلم والقنوات التعليمية ستكون وسيلة مساعدة بالعام الجديد المقرر انطلاقه 9 أكتوبر المقبل، موضحة أن الأساس هو الحضور اليومى للطلاب والتعلم سيكون داخل الفصول والمدارس مع تنظيم حضور الطلاب طبقا للكثافات لتحقيق التباعد بين الطلاب تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ابنة نجيب محفوظ: اتفقت على نشر أعمال أبى إلكترونيا بدار جديدة وحصلت على حقوقه

أكدت أم كلثوم، ابنة الكاتب العالمي نجيب محفوظ، أنها بالفعل وقعت عقدًا مع مؤسسة هنداوي، لنشر كتب والدها بصور إلكترونية، وأن ذلك مرتبط بتاريخ انتهاء عقد دار الشروق المقرر في أبريل 2020.

وقالت أم كلثوم نجيب محفوظ في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" الموضوع تم الاتفاق عليه منذ فترة، ولا أعرف لماذا يغضب البعض، فجميع أعمال نجيب محفوظ موجودة بالفعل على مواقع الإنترنت، ولم يؤثر ذلك على الورقي، وأعتقد أن من غضب فعل ذلك لأننا حصلنا على مقابل مادى مقابل منح هذا الحق لمؤسسة هنداوى.

الأهلي يرفض "هوجة" تعديل العقود رغم الإغراءات الخارجية

رفض مسئولو النادي الأهلي تعديل عقود الفريق الجماعية بالفريق بدعوى أن أكثر من نجم بالفريق تلقى عروضاً وإغراءات كثيرة الفترة الماضية ويأتي في مقدمتهم ، حسين الشحات وأليو ديانج وبدر بانون وأفشة ومحمد شريف ، وأكد مسئولو الأهلي أن العروض الخارجية لا يمكن أن تكون سبباً في إجبار النادي على تعديل عقود اللاعبين حتى لو رفض هؤلاء اللاعبين عروض من أندية خارجية الفترة الماضية يأتي في مقدمتهم ، حسين الشحات والمالي آليو ديانج وبدر بانون وشريف وأفشة.

ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء اليوم والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب البلاد .

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين فى تفجير إرهابى بمطار بولى بوردى الصومالى

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار لغم أرضي في مطار مدينة بولي بوردي بمحافظه هيران الصومالية .

وذكرت وكالة الانباء الصومالية اليوم الأحد، أن الانفجار الذي زرعته ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة أسفر عن تدمير صالة إنتظار الركاب في المطار، والتي تم الإنتهاء من عملية بنائها أمس السبت.

ويتمركز في مطار المدينة القوات الحكومية والقوات الجيبوتية العاملة ضمن بعثة قوات حفظ السلام الأفريقية “أميصوم”.

الصحة: فحص مليونى طفل ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف وفقدان السمع

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إجراء المسح السمعى لمليونين و 18 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر عام 2019.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تمت زيادة عدد مراكز الفحص ضمن المبادرة إلى 3500 وحدة صحية فى جميع محافظات الجمهورية حتى الآن، لإجراء فحوصات الكشف السمعى للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، لافتًا إلى فحص 6080 طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

عودة مصارعة الثيران فى إسبانيا بعد عام ونصف من التوقف بسبب كورونا

احتفت الصحف الإسبانية بعودة "مصارعة الثيران" فى إشبيلية بعد عام ونصف من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، وقالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إنه اعتبارا من غدا الاثنين ستكون جميع ساحات وأماكن مصارعة الثيران فى فيتناس، قادرة على ممارسة نشاط مصارعة الثيران، مع سعة لا تتجاوز 75% من السعة المصرح بها.

ارتفاع عدد كروت الدفع البنكية لـ45 مليونًا.. تعرف على التفاصيل وطرق الحماية

ارتفع عدد الكروت بأنواعها المصدرة من البنوك العاملة في مصر وعددها 38 بنكًا إلى 45 مليون بطاقة، وتشمل نحو 3.9 مليون بطاقة ائتمان، ونحو 19 مليون كارت خصم ونحو 22 مليون كارت مدفوع مقدمًا، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى.