اليوم السابع
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رئيس جامعة القاهرة: انتهينا من تطعيم 12 ألف عضو هيئة تدريس

السبت، 18 سبتمبر 2021 10:22 م
رئيس جامعة القاهرة: انتهينا من تطعيم 12 ألف عضو هيئة تدريس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
ماجد تمراز

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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن هناك اهتماما كبيرا بسلامة وصحة الطلاب وأسرهم، مشيرا إلى أنه تم فتح 17 عيادة بجامعة القاهرة، ومن المقرر أن يتم فتح عيادتين في مستشفى الطلبة في المدينة الجامعية لتطعيم الطلاب، موضحا أنه تم إعداد الخطة التنفيذية للتطعيم، وأوضح: حصلنا على كمية كبيرة من اللقاحات، وتم توفير الأطقم الطبية القائمة على عملية التلقيح.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة "on": "هناك قطاع من الطلاب لديها إقبال، ولكن هناك قطاعات أخرى لم تستجب حتى الآن، وحتى ينتظم الطلبة في العملية الدراسية، يجب أن يكونوا حصلوا على اللقاح، لأنه أمر ضروري، ونحن لدينا 270 ألف طالب، ومعدل التطعيم اليومي تقريبا 3000 طالب، ونتوقع أن طلاب من الأقاليم والمحافظات سيستجيبوا خلال الفترة القادمة وسيقبلون على الحصول على اللقاح".

وقال: "سيكون هناك فترة سماح نسبية، والطالب الذي لم يكشف طبياً سنسمح له باستكمال الدراسة، والطلاب المصابين بأمراض مزمنة ومصابة بمرض يمنع هذا وبعض الحالات التي قد يحدث فيها استثناءات، وسيكون هناك مرونة في ذلك القرار بكل تأكيد".

وتابع: "الطلاب أثناء حصولهم على اللقاح، منظمين للغاية ولا يوجد أي ازدحام وهناك تباعد ومراعاة للإجراءات الاحترازية، وبدأنا في يناير الماضي في الحصول على لقاحات من وزارة الصحة وبدأنا في تطعيم العاملين في القطاعات المختلفة، والبداية كانت بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ولدينا حوالي 18 ألف عضو هيئة تدريب تم تطعيم 12 ألف منهم وحوالي 17 ألف من العاملين والموظفين ومع بداية العام الدراسي سيتم تطعيم الجميع".

وقال: "حققنا إنجازات كبيرة في أبحاث كورونا، وشكلنا في مارس 2020، 5 فرق بحثية، وقامت بربع إنتاج مصر من أبحاث كورونا والتجارب السريرية وقمنا بتتبع 220 عينة من الفيروس لتحديد أنماط وأنواع الفيروسات المنتشرة في مصر، وهو ما كان مفيدا للغاية في توفير البروتوكولات التي يتلقاها مصاب كورونا".


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