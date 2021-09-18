مباشر من "الجفتون" أشهر الجزر البحرية بالبحر الأحمر وأجملها.. لايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث "اليوم السابع" لايف جديد من على إحدى اللنشات السياحية المبحرة إلى شاطئ جزيرة الجفتون الشهيرة بمدينة الغردقة، والتى تبحر إليها مئات اللنشات السياحية يوميا لقضاء وقت ممتع بها على شواطئها الخلابة .

وتعد جزيرة الجفتون من أجمل الجزر البحرية بالبحر الأحمر وهى الجزيرة الوحيدة المصرح بإقامة أنشطة سياحية خفيفة على ظهرها، حيث تبحر إليها كل صباح عشرات اللنشات السياحية بسياح أجانب ومصريين لعمل رياضات بحرية مختلفة، منها السنوركلنج والغوص وكذلك قضاء وقت ممتع على شواطئ الجزيرة .

وتقع جزيرة الجفتون على بعد 11 كيلو متر تقريبا شرق شواطئ مدينة الغردقة، وهى أشهر جزر البحر الأحمر، وأهمها من حيث النشاط السياحى، والبيئى، حيث أنها الجزيرة الوحيدة من بين 39 جزيرة المصرح بالقيام بأنشطة بحرية على ظهرها.

وتعد جزيرة الجفتون من أشهر الجزر، لأبحار الكثير من المراكب واللنشات السياحية لشواطئها يومياً لقضاء يوماً عليها، حيث أنها تتميز بشواطئ رملية مميزة ومياه صافية تميزها عن غيرها من باقى الجزر.

جزيرة الجفتون، هى أول محمية طبيعية فى البحر الأحمر، وهى من أهم المواطن الطبيعية لطيور النورس، وكانت هناك إحصائيات قديمة تؤكد أنه كان يسكنها نحو 50% من طيور النورس فى العالم.



ابحار اللنشات السياحية لجزيرة الجفتون



الرحلات البحرية بالبحر الاحمر



الطريق الى جزيرة الجفتون