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سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 16-9-2021

الخميس، 16 سبتمبر 2021 12:16 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 16-9-2021 دينار كويتى
كتب: سماح حمدى

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تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 16-9-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر، مسجلا ثباتا في البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.37 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع، وفى بنك "قناة السويس سجل تباينا 52.04 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 52.07 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 52.01 جنيه للشراء، و52.47 جنيه للبيع، وذبك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.
 
وفى سياق متصل واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم، استقراره مقابل سعر الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصري ومصرف أبو ظبى الإسلامى ثبت عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

52.01 جنيه للشراء.
 
52.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.37 جنيه للشراء.
 
52.34 جنيه للبيع مقابل.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.42 جنيه للشراء.
 
52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس

52.04 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 52.07 جنيه.
 
52.36 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.41 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.37 جنيه للشراء.
 
52.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.50 جنيه للشراء.
 
52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.31 جنيه للشراء.
 
52.41 جنيه للبيع.

 


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