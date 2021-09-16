سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 16-9-2021

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 52.01 جنيه للشراء.

52.47 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 49.37 جنيه للشراء.

52.34 جنيه للبيع مقابل. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 49.42 جنيه للشراء.

52.34 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس 52.04 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 52.07 جنيه.

52.36 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.41 جنيه. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 49.37 جنيه للشراء.

52.46 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 48.50 جنيه للشراء.

52.37 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 48.31 جنيه للشراء.

52.41 جنيه للبيع.

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