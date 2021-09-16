تفاصيل مثيرة بواقعة سقوط فتاة من السادس بأحد مولات مدينة نصر.. بث مباشر

كتب أحمد عبد الهادى

أجرى اليوم السابع، بثا مباشرا من داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة نصر، والذى شهد تفاصيل مصرع فتاة في العقد الثالث من عمرها عقب سقوطها من الطابق السادس بالمول.

تفاصيل مثيرة ومرعبة تضمنها البث المباشر حول قيام الفتاة المتوفية بالصعود الى الدور السادس بمول شهير وإلقاء نفسها أمام ذهول المواطنين.

وكان قسم شرطة مدينة نصر، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط فتاة من مول شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة فى بداية العقد الثالث من عمرها، ومقيمة بحى الزهور بمدينة نصر، بها كسور وكدمات متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



مكان سقوط فتاة المول



مكان سقوط فتاة المول