تخلص من دهون البطن مع القرنبيط والزبادى والبروكلى

كتبت فاطمة خليل

دهون البطن من أكثر الدهون فى الجسم صعوبة فى التخلص منها، حيث تخلق الدهون فى بطنك استجابة التهابية يمكن أن تعطل هرمونات الجوع وحساسية الأنسولين، كما تسبب دهون البطن أمراضًا مزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والسكرى من الدهون الموجودة تحت الجلد، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز 10 أطعمة تحرق دهون البطن، بحسب موقع parade.



حرق دهون البطن

الأطعمة التى تحرق دهون البطن

قد يؤدى التخلص من دهون البطن إلى تغيير نظامك الغذائى قليلاً ودمج المزيد من الأطعمة التى تحرق دهون البطن ومنها ما يلى:

1- الشوفان

الشوفان عبارة عن ألياف عالية غير قابلة للذوبان، وتحديداً ألياف تسمى بيتا جلوكان، والتي تمتص الماء وتبطئ عملية الهضم والجلوكوز، أو امتصاص السكر في الدم.

وأثبتت الأبحاث أن ألياف بيتا جلوكان القابلة للذوبان مفيدة لمقاومة الأنسولين وفقدان الوزن، وتحديداً فقدان دهون البطن لأنها تساعد على إبقائك تشعر بالشبع وتقلل من الرغبة الشديدة في الجوع.

3- الشعير

الشعير عبارة عن حبة كاملة ذات قوام مطاطي والشعير غني بالألياف القابلة للذوبان والنشا المقاوم، والذي لا يهضمه الجسم بسهولة.

النشا المقاوم يبطئ عملية الهضم مما يحد من الشهية ويخفض نسبة الجلوكوز في الدم، نشا المقاومة هو أيضًا مادة حيوية مفيدة، حيث يساعد البكتيريا المفيدة على الازدهار في أمعائنا، ترتبط القناة الهضمية الصحية بتحسين الشبع وفقدان الوزن.

يمكن استبدال الأرز الأبيض بالشعير الكامل كوجبة عشاء لزيادة كمية الألياف التي تتناولها والمساعدة في إنقاص دهون البطن.

3- التفاح

يعتبر التفاح من الفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من الألياف، حيث يحتوى على 4.5 جرام من الألياف (17% من القيمة اليومية الموصى بها) في تفاحة واحدة متوسطة الحجم.

تسمى الألياف الموجودة في التفاح البكتين، الذي يتحلل في أمعائك ويبطئ عملية الهضم، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول بعد تناول الطعام.

يمكن لتفاحة في اليوم أن تخلصك من دهون البطن، وعلى الرغم من احتواء التفاح على السكر، فلا داعي للقلق بشأن هذه الزيادة في نسبة السكر في الدم بسبب المحتوى العالي من الألياف الذي يبطئ امتصاص السكر في الدم.



حرق دهون البطن

4- بذور الكتان

بذور الكتان مصدر غنى بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والقشور المضاد للأكسدة وتساعد فى الحد من الالتهابات ومحاربة متلازمة التمثيل الغذائى.

وفقًا لإحدى الدراسات فقد الرجال الذين تناولوا بذور الكتان يوميًا في وجبة الإفطار وزنًا أكبر بكثير من أولئك الذين لم يتناولوا بذور الكتان.

5- المكسرات

ووفقًا للأبحاث فإن تناول حفنة من المكسرات كل يوم تساعد فى الواقع على تنظيم الشهية، ما يساعد على تقليل السعرات الحرارية الزائدة والتحكم في الوزن بشكل أسهل ويمنع تراكم دهون البطن.

6- البروكلي

يعمل على تحسين حساسية الأنسولين ما يساعد فى إنقاص الوزن ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى.

7- الزبادى

سواء كنت تستمتع بالزبادى كجزء من فطورك أو كوجبة خفيفة، فهو غذاء مفيد لفقدان الوزن.

الزبادى هو مزيج من الحليب كائنات نشطة حية تسمى البروبيوتيك، تساعد على تعزيز صحة الأمعاء من خلال ملء القولون بالبكتيريا المفيدة.

بكتيريا الأمعاء المفيدة تنظم عملية التمثيل الغذائي بشكل أفضل ولها تأثير مفيد على وزن الجسم.

8- القرنبيط

القرنبيط منخفض السعرات الحرارية مع كونه مليئًا بالألياف الغذائية المهمة، وبهذه الطريقة يمكن أن تساعد الألياف في فقدان الوزن وتقليل الدهون في الجسم.

9- الموز

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن السوائل بالجسم، وقد تبين أن استهلاك المزيد من البوتاسيوم يزيد من كمية الصوديوم التي يفرزها جسمك والتي يمكن أن تساعد في تقليل احتباس الماء وتقليل الانتفاخ حول البطن.