ما هى المدة التى تستغرقها لحرق دهون البطن؟

كتبت فاطمة خليل

حرق دهون البطن من أهم المشاكل التي تواجه معظم الأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن، خاصة أنها من أكثر أنواع الدهون الموجودة في الجسم التي تستغرق وقتًا أطول للتخلص منها، في هذا التقرير نتعرف على المدة التي قد تستغرقها لحرق دهون البطن، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

ورغم أن الحصول على بعض الدهون يعد أمرًا صحيًا ومطلوبًا لوظائف حيوية بالجسم، لكن نوع الدهون الذي يتراكم حول البطن هو الدهون الحشوية، والتي تتراكم بين بطانات العضلات والأعضاء ونشاط البطن، وهي خطيرة للغاية.

يرتبط الكثير من الدهون الحشوية أو تلك الموجودة في بطنك بالكثير من المشاكل الصحية ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والالتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وما إلى ذلك.

ويحتاج الشخص إلى التركيز على عوامل التغذية واللياقة المناسبة لفقدان الوزن والتخلص من دهون البطن بسهولة.

ما هي المدة التي يستغرقها التغلب على دهون البطن؟

علميًا، يمكنك البدء في رؤية النتائج وفقدان دهون البطن في أقل من أسبوعين ومع ذلك ، حتى لو كان الجدول الزمني قصيرًا ، فإن التخلص من الدهون المتراكمة حول محيط الخصر لديك قد يتطلب الكثير من العمل الشاق واتباع التوازن الصحيح بين النظام الغذائي والتمارين الرياضية.

لكي يحدث ذلك بالطريقة الصحيحة ، هناك الكثير من التفاصيل الرئيسية التي يجب إصلاحها أولاً

كم عدد السعرات الحرارية التي تحتاج لتناولها في اليوم؟

عندما يتعلق الأمر بالأرقام، تتغير السعرات الحرارية بين الرجال والنساء، اعتمادًا على أعمارهم أيضًا.

في المتوسط ​، لاستهداف دهون البطن، تأكد من أنك تأكل حوالي 1200 سعرة حرارية في اليوم، وتمكن من خلق عجز بمقدار 500 سعرة حرارية مما سيساعدك على حرق الدهون بالطريقة الصحيحة.

يقول الخبراء أيضًا إن فقدان الدهون يعتمد بشكل كبير على قدرة الشخص - زيادة النشاط وزيادة تقليل السعرات الحرارية سيساعدك بالتأكيد على رؤية النتائج بشكل أسرع قليلاً.

كيف تبدأ بخسارة دهون البطن؟



يعد نقص السعرات الحرارية أمرًا ضروريًا لاستهداف دهون البطن وفقدان الوزن بالطريقة المثلى

إذا كنت مبتدئًا أو ترغب فقط في استهداف شد البطن الآن، فمن المهم أن تعمل في طريقك نحو تحقيق عجز في السعرات الحرارية - من خلال اتباع نظام غذائي جيد وممارسة الرياضة بشكل متكرر، وأكثر من ذلك. كلما تمرنت أكثر، كلما زاد احتمال حرقك للسعرات الحرارية.

ما هي الأطعمة التي يجب أن تتناولها وتتجنبها؟



عند القدوم إلى خيارات الطعام، لا يوجد طعام واحد يمكن أن يساعدك ومع ذلك ، فإن المطلوب هو أن تصبح أكثر ذكاءً بالخيارات التي تتخذها.

وإحدى الطرق الجيدة هي الاستغناء عن الوجبات الخفيفة المعتادة.

يمكن أن تكون السعرات الحرارية السائلة مساهمًا كبيرًا أيضًا تخلص من المشروبات السكرية والعصائر الثقيلة للحصول على مشروبات أبسط ومنخفضة السعرات الحرارية.

عندما يتعلق الأمر بمجموعات الطعام ، قلل من استهلاكك للكربوهيدرات المكررة، حيث تم ربطها بمستويات أعلى من الدهون الحشوية واستبدلها بالكربوهيدرات الجيدة ، ضع بعض البروتينات عند القيام بذلك.

لقد وجدت العديد من الدراسات مرارًا وتكرارًا أن إضافة البروتين إلى نظام غذائي لفقدان الوزن يساعد الأشخاص على فقدان المزيد من الدهون وإنشاء كتلة عضلية خالية من الدهون.

ما هي التمارين الجيدة لاستهداف دهون البطن؟



وُجد أن بعض التمارين وأنظمة التمارين أكثر فاعلية عندما يتعلق الأمر بخسارة دهون البطن أكثر من غيرها.

أظهر الباحثون على مر السنين أنه بدلاً من الاعتماد فقط على تمارين الكارديو مثل: الجري والسباحة وركوب الدراجات لفقدان الدهون بشكل أسرع، يمكن أن تكون أشكال مثل التدريب على المقاومة والتمارين الرياضية ورفع الأثقال أكثر فعالية بشكل مضاعف في مساعدتك على التخلص من الدهون وبناء عضلات البطن والحصول على الشكل الذي تريده.