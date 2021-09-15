اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 01:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تحذير لحكومة بريطانيا من رفع قيود كورونا: 7000 شخص سيدخلون المستشفيات يوميا

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 01:02 م
تحذير لحكومة بريطانيا من رفع قيود كورونا: 7000 شخص سيدخلون المستشفيات يوميا بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت اللجنة الاستشارية "سيج"، الحكومة البريطانية من أن 2000 إلى 7000 شخص سيدخلون يوميًا المستشفيات لزيادة إصابات كورونا فى إنجلترا الشهر المقبل، ما لم تنفذ الحكومة على وجه السرعة "سلة من الإجراءات"، بعد أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه يأمل فى تجنب فرض قيود جديدة.

وأكد رئيس الوزراء، أمس الثلاثاء، أن جوازات سفر كورونا، والعودة الإلزامية لارتداء الأقنعة والنصائح للعمل من المنزل ستبقى فى الاعتبار باعتبارها "الخطة ب" للحكومة، والتى سيتم تقديمها إذا كانت هيئة الخدمات الصحية الوطنية معرضة لخطر الإرهاق.

لكن النمذجة المنشورة حديثًا من قبل خبراء فى اللجنة الاستشارية حذرت الحكومة من الانتظار لفترة طويلة، مع ارتفاع الحالات ودخول المستشفيات والوفيات عن العام الماضى على الرغم من نجاح برنامج التطعيم.

وقال كبير المستشارين العلميين للحكومة، السير باتريك فالانس، متحدثا إلى جانب جونسون فى مؤتمر صحفى فى داونينج ستريت، إن المملكة المتحدة الآن فى "نقطة محورية" حيث، إذا ساء الوضع، يمكنها أن تفعل ذلك بسرعة وتطبق الخطة "ب".

وتظهر الوثائق أن واضعى النماذج فى لجنة "سيج" يتوقعون ارتفاع الحالات فى الأشهر المقبلة بعد رفع جميع القيود تقريبًا هذا الصيف. ومن المحتمل أن تصل حالات دخول المستشفيات اليومية إلى ذروتها عند 7000 فى إنجلترا الشهر المقبل، متجاوزة بكثير ذروة الشتاء، التى وصلت إلى 4500 فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، وفقًا للنمذجة المحدثة. حاليًا، يتم إدخال حوالى 1000 شخص مصاب بكورونا إلى عنابر المستشفيات فى المملكة المتحدة يوميًا.

وأشارت اللجنة أنه إذا تم سن الإجراءات فى وقت مبكر بما فيه الكفاية، قبل أن يصبح الارتفاع فى الحالات مستدامًا، فقد تكون القيود الخفيفة كافية لإبقاء العدوى ثابتة ومنع موجة جديدة ضارة من العلاج فى المستشفى.


بريطانيا

بوريس جونسون

قيود كورونا فى بريطانيا

لقاحات كورونا

دلتا

رئيس وزراء بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"استقلال إسكتلندا" صداع فى رأس بوريس جونسون.. صحف: نيكولا ستورجون تدفع بإجراء استفتاء على الانفصال عن المملكة المتحدة بحلول 2023 وتتعهد بالتعاون.. داونينج ستريت يقاوم.. واستطلاعات تظهر انقسام الإسكتلنديين

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 05:00 ص

صحيفة بريطانية: بوريس جونسون يريد البقاء في المنصب لمدة أطول من ثاتشر

السبت، 11 سبتمبر 2021 11:24 ص

بوريس جونسون يدعم هيئة الرعاية الصحية بطريقة طريفة.. اعرف القصة "صور"

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 03:30 م

زيادة الضرائب تثير الجدل فى بريطانيا.. بوريس جونسون يدافع فى البرلمان عن رفع التأمين الوطنى لتمويل قطاع الصحة بقيمة 12 مليار إسترلينى وسط معارضة من حزبه.. صحف: يزيد العبء الضريبى إلى أعلى مستوى خلال وقت السلم

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 09:26 ص

جارديان: انتقادات لخطط بوريس جونسون برفع الضرائب لتمويل هيئة الخدمات الصحية

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 12:18 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة