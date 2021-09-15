الداخلية تضبط عصابة تسرق خطوط البترول فى المنيا

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط تشكيلاً عصابياً لسرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالمنيا، وذلم استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

تبلغ لمركز شرطة سمالوط غرب بمديرية أمن المنيا من مسئول بشركة خطوط أنابيب البترول ، بأنه حال مروره على خط أنابيب نقل المواد البترولية بالظهير الصحراوى الغربى بدائرة المركز ، إكتشف وجود (عدد 2 محبس مثبتين على خط الأنابيب وبعض الأدوات) بقطعة أرض مملوكة لأحد الأشخاص "مقيم بأسيوط".

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا بقيادة اللواء محمد عبد التواب، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات المواد البترولية وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ضم عدد (6 متهمين أحدهم مالك قطعة الأرض المار بها خط الأنابيب وأحدهم له معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (سيارة ملاكى - ماكينة لحام) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وذلك بالإتفاق مع مالك الأرض المار بها خط أنابيب البترول وشروعهم فى سرقة كمية من المواد البترولية وبيعها فـى السوق السوداء وإقتسام المبالغ المالية المُتحصل عليها فيما بينهم، وأضافوا بإستخدام السيارة المضبوطة وماكينة اللحام فى تنفيذ مخططهم الإجرامى .