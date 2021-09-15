الإعدام شنقا لربة منزل وعشيقها بتهمة قتل زوجها فى منطقة المرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالإعدام شنقا لسائق توك توك وربة منزل، وذلك بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لزوج المتهمة الثانية وسرقته، حتى يتمكنان من ممارسة الرذيلة.

وكشف تقرير الاتهام الوارد في أمر الإحالة، أن المتهمة الثانية اختمرت فى رأسها فكرة التخلص من زوحها، بعد أن أصبحت لا ترغب الاستمرار فى العيش معه، وذلك لارتباطها عاطفيا بالمتهم الذى والتى تحولت إلى علاقة آثمة تطورت إلى ممارسة الرذيلة مع بعضهما، حيث قررت الزوجة الخائنة الاستعانة بعشيقها المتهم الأول فى التخلص من زوجها الضحية.

وتبين من أوراق القضية، أن المتهمة سهلت للمتهم الأول عشيقها الدخول إلى مسكن الزوجية الخاص بها، وادخلته على زوجها الضحية أثناء خلوده للنوم، وما أن ظفر به قام بخنقه بحبل أعده خصيصا لذلك الأمر، بمساعدة الزوجة الخائنة التى قامت بدورها بتكبليل زوجها المجنى عليه، بالإضافة إلى ان ا قامت بضربه عدة ضربات إصابته بإصابات عديدة، وذلك بقصد شل حركته وعدم تمكنه من المقاومة، لتسهل على عشيقها المتهم الأول التخلص منه.

كما أوضحت اوراق القضية، أن المتهمان قاما بوضع جثة الزوج المجنى عليه داخل شوال، وقاما باصطحابه مستقلين دراجة نارية استوقفاها لتقلهما إلى أحد الأماكن الخالية من المارة بدائر قسم المرج، وقاما بالتخلص من الجثة وفرا هاربين.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم المرج بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شخص مقتول وموضوع داخل شوال ونبقى فى أحد الأماكن الخالية من المارة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص، فى العقد الثالث من العمر.

ويجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى هوية المجنى عليه، وتم تحديد شخصية مرتكبى الواقعة. وبإعداد الأكمنة اللازمة من قبل رجال مباحث القاهرة، تم ضبط المتهمة الأولى زوجة المجنى عليه، والتى دلت بدورها عن شريكها العشيق المتهم الثاني، وبمواجهتهما أعترفا بارتكابمها الواقعة للتخلص من زوج المتهمة، وأضافا أنهما نشبت بينهما علاقة غير شرعية، استمرت لفترة طويلة، وأنهما قرارا الزواج لكن الزوج كان يقف حائل بينهما، فقرارا التخلص منه بعد أن خططت المتهمة زوجة الضحية، وسهلت لعشيقها دخول مسكن الزوجية، لقتل زوجها المجنى عليه، كما أنها ساعدته فى حمل جثة المجنى عليه، والتخلص منها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، والتى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت بعقوبة الإعدام شنقا.