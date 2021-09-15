أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 15-9-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 15-9-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 729.864 مليار جنيه.

إيقاف تداول 9 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ مطاحن ومخابز شمال القاهرة، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، أم بي للهندسة، العالمية للاستثمار والتنمية، البدر للبلاستيك، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية. البورصة تخسر 3.8 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 729.864 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 729.864 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 531.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.5 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.16%، والعرب على 9.62% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.95%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 6.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 65.2 مليون جنيه، 86.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 84.1 مليون جنيه، 75.5 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34%، ليغلق عند مستوى 11149 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 2429 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13657 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4353 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 2849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3855 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 4021 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1096 نقطة.

وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 126 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 5.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.51%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 40.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.37%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 1.539 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.58%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 4.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.86%.

- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 2.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.79%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 38.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.96%.

- حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 بسعر إغلاق 0.137 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.97%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 10.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.28%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 20.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.15%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 10.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.08%.